Mental yorgunluğun en sık görülen 5 işareti

Günlük koşuşturmaların stresi ve yorgunluğu altında kendinizi tükenmiş hissediyorsanız, ufak bir molaya ihtiyacınız olabilir. İşte, ara vermeniz gerektiğini anlamanın yolları…

İş ve yaşam sınırlarını yönetmekten, son teslim tarihlerine iş yetiştirmekten, çocukların yüz yüze eğitime başlama stresinden ve pandemi sırasında birden fazla şeyi halletmeye kadar koşuşturmalara kadar geçen yıl, insanlar için pek çok açıdan zor oldu. Kendinizi toplamak için bir mola, daha verimli olmak için tam olarak ihtiyacınız olan şey olabilir.

Çok çalışmak bazen tükenmişliğe neden olabilir. Cep telefonunuz bile çok fazla kullanıldığında bir molaya ve şarja ihtiyaç duyar ve siz de avuç içi büyüklüğünde bir telefondan daha fazla sorumluluğu olan bir insansınız. İşte, o anda zihninizi dinlendirmek ve hayatınızda yarattığı farkla kendinizi ödüllendirmek için 5 uyarı işareti.

1. ODAKLANMAKTA ZORLUK

Bazen duygularınız bunaltıcı olabilir ve gerçekten önemli olan şeylere odaklanmanızı zorlaştırabilir. Kendinizi sık sık işten çok kolay bir şekilde dikkatiniz dağılmış olarak bulabilirsiniz. Yemek pişirirken ya da bir kitap okurken o anda kalamıyorsanız, ciddi problemleriniz var demektir. Bu durumda, zihninizin önceki görevinizden koparabilmek için kendinize biraz zaman vermek isteyebilirsiniz.

2. HERŞEYDEN ŞİKAYETÇİ OLMAK

Bir şeye aşırı yüklendiğinizde, olumsuz olmak oldukça yaygın ve açıktır. Etrafınızdaki her şey size bir yük veya baş ağrısı gibi geliyor. Bir zamanlar sevdiğiniz şeyleri biraz can sıkıcı bulabilir ve kendinizi her şeyin yanlış olduğunu düşündüğünüz durumlarda bulabilirsiniz. Daha önce gerçekten önemli olmayan küçük şeylerden şikayet ettiğinizi düşünüyorsanız, bu zihinsel huzurunuz için biraz zaman ayırmanız gerektiğinin bir işareti olabilir.

3. BİTKİN HİSSETMEK

Nasıl hissettiğinizi anlamak iyi olsa da, bu sizi sürekli üzen ve moralinizi bozan bir duygu olduğunda endişe verici hale gelir. Aklınızda dolaşan sonsuz düşünceler ve bunlarla birlikte gelen endişe ile her şeyi ancak huzur içinde hissetmeniz anlaşılabilir. Kendinizi sık sık yorgun, morali bozuk, tükenmiş veya “hiçbir şey yapmak istemiyorum” modunda bulursunuz.

4. SOSYAL HAYATIN OLMAMASI

Çocuklarınızın etkinliklerini kaçırıyorsanız, en iyi arkadaşlarınızı içeren önemli etkinlikleri kaçırıyorsanız ve ailenizin nerede olduğunuz hakkında hiçbir fikri yoksa, bir mola şarttır. Bunun nedeni, kendinizi rutininize o kadar kaptırmış olmanızdır ki, düşünmeye, hatta başka şeylere bakmaya bile zamanınız olmaz. Öyle olabilir ki, bir arkadaşınızla tanışma planınız olduğunu unutabilirsiniz. Sevdiklerinizle sorumluluklarınız dışında başka bir konuda etkileşimde bulunmanın sizin için ne kadar önemli olduğunu anlamalısınız.

5. YAPILACAKLAR LİSTESİYLE İLGİLİ ENDİŞE DUYMAK

Gününüz, günün sorumlulukları listesiyle başlar, ancak her zaman bir adım geridesiniz, biraz geç kaldınız ve tamamen streslisiniz. Gözünüzü listeden başka bir şeye çevirmeniz zorlaşıyor. Burada, liste mutlaka görevlerle dolu bir kağıt parçası değildir, kafanızda bir şekilde tamamlamanız gerektiğini düşündüğünüz şeyler bile olabilir, ne olursa olsun. Kendinize zaman ayırmanın zamanı geldi ve yapılacaklar listesinin de bir molaya ihtiyacı vardır.

GERÇEK MOLA NASIL VERİLİR?

Öncelikle kendinize birkaç gün ayırın ve sizin için gerçekten önemli olan şeylerde zihinsel huzur bulmaya çalışın. Kendinizi daha iyi hissetmek için tüm gün farklı aktivitelerle meşgul olmak yerine, her şeyi tek tek yapın ve yavaşlayın. İkinci olarak, anne babanız, partneriniz, çocuklarınız veya bir arkadaşınızla biraz zaman geçirmek gibi anlamlı etkinliklere katılın. Keyifli içerikler izleyin ve okuyun, kendiniz pişirin, yeterince uyuyun veya mümkünse tatile çıkın. Balkonda kahvenizi yudumlamak ve manzaranın tadını çıkarmak kadar basit bir şey olsa bile sizi mutlu eden her şeyi yapın. Ama unutmayın, tek tek yapın ve zaman ayırın. Son olarak, bu aradan sonra rutininize geri döndüğünüzde değiştirin. Yükü hafifletin ve günlük işlerinizi yerine getirdiğinizden emin olun ve ayrıca her gün kendinize biraz zaman ayırın.