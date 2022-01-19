Stresin kadınlarda yarattığı en yaygın 10 etki

Stresin kadınları erkeklerden daha fazla etkilediğini biliyor muydunuz? Günlük hayatta stresin beraberinde getirdiği etkileri sizler için sıraladık…

Stres, sizi gergin, hüsrana uğramış, korkmuş ve hatta mutsuz eden herhangi bir olaya veya duruma verilen duygusal veya fiziksel bir tepki olabilir. Ara sıra yaşanan stres nöbetleri, örneğin bir yarış veya toplantı gibi performansınızı olumlu yönde etkileyebilirken, uzun süreli stres vücudunuzda hasara neden olabilir.

Kadın ve erkek her ikisi de stres yaşasa da her iki cinsiyette de farklı şekilde kendini gösterir. Stres, kadınları erkeklerden çok daha ciddi şekilde etkileyebilir. Basit bir deyişle, stres bir kadını hem fiziksel hem de zihinsel olarak birçok farklı şekilde mahvedebilir. İşte, stresin kadınlara verdiği zararlar;

1. RUH SAĞLIĞI

Stresin kadınlar üzerindeki en önemli etkisi duygusal sağlıkları üzerindedir. Stressiz günlerde olduğundan daha sinirli, karamsar, üzgün veya daha duygusal hale getirebilir. Uzun süreli stres, depresyon ve anksiyete gibi zihinsel sağlık sorunlarına yol açabilir. Düşük basınçlı aktiviteleri bile ezici bulabilirler. Bazıları madde bağımlılığına dönüşebilir ve bu da çok çeşitli sağlık koşulları yaratabilir.

2. BAŞ AĞRISI

Baş ağrısı için en yaygın tetikleyici herhangi bir stres türüdür. Başta migren veya donuk zonklayıcı ağrı ve sıkışmaya neden olabilir. Bazen omuz ağrılarına da yol açabilir ve kişinin günlük işleyişine müdahale edebilir.

3. KALP SORUNLARI

Kadınlar stres nedeniyle erkeklere göre daha yüksek kalp krizi riski altındadır. Stres hormonu kortizol belirli bir süre içinde atardamarları daraltır ve yeterli miktarda kanın kalbe ulaşmasını zorlaştırır. Stres altındaki kadınlar, kolesterol seviyelerini artırabilecek pizza, çikolata ve dondurma gibi rahat yiyeceklere yönelebilirler. Sigara ve içki gibi diğer alışkanlıklar farklı kalp sorunlarına ve kalp krizlerine yol açabilir.

4. KİLO ARTIŞI

Kortizol vücuttaki insülin seviyelerini artırdığı için iştahı uyarır. İştahı şekerli, yağlı yiyeceklere yöneltir ve bu da kilo alımına neden olabilir. Stres ayrıca duygusal yeme, öğün atlama ve abur cubur yeme gibi sağlıksız yeme davranışlarına da neden olabilir. Stres altındaki kadınlar yüksek kalorili yiyecekler tüketmeseler bile kortizol metabolizmalarını yavaşlatarak normalden daha az kalori yakmalarına neden olur.

5. ADET SORUNLARI

Kortizol, adet döngüsünü kontrol eden hormonlara müdahale edebilir ve normalden daha hafif, daha ağır veya daha ağrılı dönemlere yol açabilir. Hatta kortizol seviyeleri normale dönene kadar adetleri bir süre duraklatabilir. Menopoza giren kadınlar için uzun süre yüksek kortizol seviyeleri geçişi zorlaştırarak sıcak basmalara, uyku bozukluğuna ve diğer rahatsızlıklara neden olabilir. Hamile kalmaya çalışan kadınlar da stresli olduklarında zorlanabilirler.

6. CİNSEL İSTEKSİZLİK

Birisi stresli olduğunda, seks akıllarındaki son şey olabilir. Bununla birlikte, uzun süreli stres, kortizolün seks hormonlarını baskılamasına ve dolayısıyla kişinin cinsel isteklerini etkilemesine neden olabilir. Sekse düşkün olsalar bile, tam olarak orada olmayabilirler ve zevk hissetmeyebilirler. Kadınlar normal günlerde doruğa ulaşmayı zor bulabilirken, stresli olmak bunu daha da zorlaştırabilir.

7. MİDE RAHATSIZLIKLARI

Stres, asit reflülerine, mide bulantısına, şişkinliğe ve mide kramplarına neden olabilir. Stres seviyesi aşırı derecede yüksekse, kusma ve ishale de yol açabilir. Bazıları için stres iştahlarını kesebilir ve kilo kaybına neden olabilir. Stres sırasında sağlıksız gıdaların artan tüketimi, aynı zamanda ruh hali ve enerji seviyelerini de etkileyen bağırsak mikrobiyomunu bozabilir.

8. CİLT PROBLEMLERİ

Stres, kadınlarda mevcut cilt koşullarını daha da kötüleştirebilir. Akne oluşumlarına, şiddetli kaşıntıya, döküntülere ve kurdeşenlere neden olabilir. Kadınlar ayrıca uzun süre stres altında kaldıklarında ciddi saç dökülmesi yaşar.

9. UYKU SAĞLIĞI

Yüksek düzeyde stres yaşayan kadınlar uykuya dalmayı veya uykuda kalmayı zor bulabilir. Uyku yoksunluğuna neden olabilir ve bu da obeziteye, böbrek sorunlarına, şeker hastalığına, kalp hastalıklarına, felçlere vb. neden olabilir. Aynı zamanda stresli olan uykusuz bir kadın günlük işlerini yapmakta zorlanabilir.

10. BAĞIŞIKLIK DÜŞÜŞÜ

Stres hormonu kortizolün yüksek seviyeleri kişinin bağışıklığını etkileyebilir ve kişiyi enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı duyarlı hale getirebilir. Bu nedenle stres yaşayan bir kadın daha sık hastalanabilir. Geçmişe dönüp hasta olduğunuz dönemlere baktığınızda, ne kadar stresli dönemler olduğunu anlayabilirsiniz.