Zihni temizleyebilmenin 4 kolay yolu

Beyninizin yeterince yorgun olduğunu düşünüyorsanız, daha sağlıklı bir zihin yapısına geçmenize yardımcı olacak yöntemleri öğrenmeye ne dersiniz?

Hepimiz evlerimizi belirli aralıkla derinlemesine temizlemez miyiz? Bunun nedeni, dağınıklığın elverişli bir ortam için önemli olmasıdır. Peki ya zihninizin de aynı tedaviyi gerektirdiğini söylersek? Stresli veya sıkışmış hissettiğiniz pek çok zaman vardır ve sadece tüm çöpleri temizlemek daha verimli çalışmanıza yardımcı olur. Tüm gereksiz düşünceleri aklınızdan çıkardığınızda, net bir şekilde düşünebilirsiniz.

Son zamanlarda zihninizin yeterince yorulduğunu ve biraz temizliğin iyi geleceğini düşünüyorsanız, sizin için hazırladığımız tüyolara göz atmaya ne dersiniz? İşte, daha temiz düşünmenize yarayacak yöntemler;

1. FARKINDALIK UYGULAYIN

Uzmanların farkındalık hakkında konuştuğunu sık sık duymuş olabilirsiniz. Peki, esasen ne anlama geliyor? Her şey anda kalmak ve çevrenizde olup bitenlere odaklanmakla ilgilidir. Aynı anda binlerce şey düşünmek yerine, tüm dikkatinizi elinizdeki işe vermelisiniz. Hayatın hızlı olduğunu ve çoklu görevlerin bazen bir zorunluluk haline geldiğini biliyoruz, ancak daha dikkatli olmanın yalnızca uzun vadede size yardımcı olacağını söyleyelim. Arka plandaki düşüncelerin geçmesine izin vermeye çalışın. Bunu uygulamak sizin için zorsa, stresi azaltmak için bir farkındalık meditasyonu denemenizi öneririz. Günlük yaşamınızda bir şeyler deneyimlerken nefesinize odaklanın ve beş duyunuzu da meşgul etmeye çalışın. Bize güvenin, bir dünya fark yaratacak.

2. DÜŞÜNCELERİNİZİ YAZIN

Zihninizde yer alan kötü düşünceleri yok etmenin bazı rahatlatıcı yolları vardır. Bazen düşüncelerinizi kağıda (veya belki dizüstü bilgisayarınıza) dökmek, sizi strese sokan her şeyi serbest bıraktığınız için zihninizi rahatlatabilir.

Günlük yazmak her zaman iyi bir fikirdir ve ilk başta size neyin böyle hissettirdiğini anlamak için her zaman ona geri dönebilirsiniz. Araştırmalar, günlük tutmanın her türlü zihinsel dağınıklığı azaltmaya gerçekten yardımcı olabileceğini ve böylece hafızanızı ve diğer bilişsel işlevleri geliştirmeye yardımcı olabileceğini söylüyor.

Ancak, bir fark görmek için günlük tutmanın tutarlı bir şekilde yapılması gerektiğini unutmayın. Her gün 15 dakika ayırmaya çalışın.

3. MÜZİĞİN SESİYLE KENDİNİZİ ŞIMARTIN

Müzik, zihninizi derinlemesine temizlemenin ve sizi her türlü stresten kurtarmanın harika bir yoludur. Aslında müziğin ruh halini yükseltici bir etkisi olduğu ve konsantrasyonu ve hafızayı geliştirmeye yardımcı olduğu söylenir. Dahası araştırmalar, müziğin beynin uyum sağlama yeteneği olan nöroplastisiteyi desteklemeye de yardımcı olduğunu öne sürüyor.

Ayrıca daha iyi çalışmanıza yardımcı olacak bazı yumuşak melodiler de seçebilirsiniz ve ardından işten sonra sizi motive edecek bir müzik olabilir. Müzik zihninizi temizlemeye pek çok yönden yardımcı olabilir; sadece denemeniz gerekir!

4. GECE UYKUSUNU ÖNEMSEYİN

İyi bir gece uykusunun çözemeyeceği hiçbir şey yoktur ve bu yüzden sizden bu ipucunu uygulamanızı istiyoruz. Uykunun hafızayı iyileştirdiği gösterilmiştir ve bilmiyorsanız, uyku eksikliği çeşitli sorunlara neden olabilir. Uyku bozuklukları, aynı zamanda obeziteye neden olabilir ve beyin hasarına yol açabilir. Bu nedenle, günde en az 7-8 saat uyumaya çalışın ve daha iyi bilişsel işlevin keyfini çıkarın.