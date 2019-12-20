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Metruk binada bulunan sapık kameraya yakalandı

Adana’da bir metruk binada, yoldan geçen kadınlara karşı cinsel tacizde bulunan uyuşturucu bağımlısı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İHA | 20.12.2019 - 09:46..
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Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'nde, yıllar önce terk edilmiş olan bir iş yeri, sokakta yaşayan kişilerin meskeni haline geldi.

Uyuşturucu madde kullanan kişiler, iş yerinin içerisini adeta çöplüğe çevirip yoldan geçen vatandaşları da rahatsız etmeye başladı.

YOLDAN GEÇEN KADINLARA CİNSEL TACİZDE BULUNDULAR

Geçtiğimiz gün ise çevre esnafından Halim Erdoğan, yemek yerken metruk iş yeri içerisinde, uyuşturucu madde kullanmış kişinin yoldan geçen kadınlara cinsel tacizde bulunduğunu gördü. Cep telefonu ile görüntü çeken Erdoğan'ın, daha sonra da iş yerine girip şahsı uzaklaştırdığı öğrenildi.

Metruk binada bulunan sapık kameraya yakalandı ViDEO

Metruk binada bulunan sapık kameraya yakalandı

''GEREKLİ MERCİLERE YAZILAR YAZDIM AMA CEVAP YOK''

Otellerin olduğu bölgede metruk iş yerinin kent imajına zarar verdiğini aktaran Halim Erdoğan, “Bizim namusumuz var. Çoluğumuz çocuğumuz var. Burası şehrimizin dışarıya açılan penceresi. Bu kadar yabancı gelip gidiyor buradaki otellere. Bu metruk binada ise uyuşturucu kullananlar, sokaktan geçenleri taciz edenler var. Gerekli mercilere yazılar yazdım ama cevap yok. Bu konuyu çözelim lütfen. Bundan 3 ay önce Adana Büyükşehir Belediyesine müracaatta bulunduk ama dilekçemize hala cevap yok. Gece de geliyorlar, gündüz de geliyorlar. Herkes rahatsız oluyor.” diye konuştu.

KEDİLERE İŞKENCE DE VAR

Öte yandan, metruk iş yerinin içerisinde bir kedinin de işkence edilerek öldürüldüğü öğrenildi.

Metruk binada bulunan sapık kameraya yakalandı

Metruk binada bulunan sapık kameraya yakalandı

Metruk binada bulunan sapık kameraya yakalandı

Metruk binada bulunan sapık kameraya yakalandı


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