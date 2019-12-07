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Kağıthane'de üç kişiyi bıçakladı, koşarak kaçtı

Evde tartıştığı biri kadın 3 kişi bıçaklayarak yaralayan şahsın, kaçma anı kameralara yansıdı.

DHA | 07.12.2019 - 15:12..
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İstanbul Kağıthane'de, bir binanın 2'nci katında oturan E.K. ile ziyaretine gelen arkadaşları sohbet ederken, arkadaşının yanında gelen Ferhat isimli bir kişiyle aralarında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Ferhat, E.K., C.S. ve S.G.'ye bıçakla saldırdı.

SALDIRGANI KOVALADI

C.S. sırtından ve sol bacağından, E.K. sağ baldırından, S.G. ise sol baldırından yaralandı. Saldırgan olayın ardından yaya olarak kaçarken, C.S. yakalamak için peşinden koştu. C.S. binanın dışına çıktığında kan kaybı yüzünden fenalaşarak yere yığıldı.

Kağıthane'de üç kişiyi bıçakladı, koşarak kaçtı

İLK MÜDAHALEYİ ESNAF YAPTI

Yaralının ilk yardımına yan tarafta bulunan bir butik çalışanı koştu. C.S.'yi yerde yatar şekilde görerek yanına giden çalışanın, butikten aldığı kemer ve tişörtle yaraya tampon yaptığı öğrenildi.

Kağıthane'de dehşet; 3 kişiyi bıçakladı koşarak kaçtı

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Vatandaşın haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yerde yatan C.S'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

S.G. ile E.K'ye de evin içinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Polis, olaydan sonra yaya olarak kaçan Ferhat adlı saldırganı yakalamak için çalışmalara başladı.

Kağıthane'de üç kişiyi bıçakladı, koşarak kaçtı

''ÖNCE BIÇAKLADI SONRA KOŞARAK KAÇTI''

Butik çalışanlarından Müslüm Kamacı, iş arkadaşının yardıma koştuğunu hatırlatarak "Saat 11.00 gibi buradan bir kişi koşarak gitti. Ardından bir kişide yere düştü, bıçaklandı. Bizim arkadaşımız yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Ondan sonra polisler geldi. Onun dışından herhangi bir şey olmadı. Yaralıları aldılar götürdüler. Yukarıda 3 kişi herhalde yaralıydı." diye konuştu.

Kağıthane'de üç kişiyi bıçakladı, koşarak kaçtı

Kağıthane'de üç kişiyi bıçakladı, koşarak kaçtı

Kağıthane'de üç kişiyi bıçakladı, koşarak kaçtı

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