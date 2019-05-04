taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9643
Euro
6.6845
Altın
1279.04
Borsa
93946.08
Gram Altın
245.32

Kağıthane'de doğalgaz borusu taşıyan tırın halatı koptu

Kağıthane'de yokuş yukarı çıkan tırda bulunan doğalgaz hattı boruları savruldu. 5 araç savrulan borular nedeniyle hasar gördü.

DHA | 04.05.2019 - 14:41..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kaza, Gürsel Mahallesinde saat 13.15 sıralarında meydana geldi. Tırının sürücüsü yokuş çıktığı sırada dorsede bulunan doğalgaz hattı boruları henüz bilinmeyen bir nedenle yola saçıldı.

3 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Tırın arkasında ilerleyen kamyonet ve bir otomobile demir borular çarptı. Otomobil demir boruların çarpması ile yan döndü.

Borulardan birisi de kapalı kasa kamyonetin önüne saplandı. Aşağıya doğru kayan demir borular park halinde olan 3 araca daha hasar verdi.

Kağıthane'de doğalgaz borusu taşıyan tırın halatı koptu

SAĞLIK VE POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Yan dönen otomobilin kadın sürücüsü araç içerisinde şoka girdi. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri hemen sokağa koştu ve otomobilin içerisinde hareketsiz duran kadını hemen dışarıya çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kağıthane'de doğalgaz borusu taşıyan tırın halatı koptu

SOKAK KAPATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tır sürücüsü ve şoka giren kadın sürücüye müdahale etti. Güvenlik nedeniyle sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Mahalle sakini Adem Aydoğan "Tır buradan yukarıya tırmanırken halatları koptu. Borular aşağıya doğru geldi." diye konuştu.

Kağıthane'de doğalgaz borusu taşıyan tırın halatı koptu

Kağıthane'de doğalgaz borusu taşıyan tırın halatı koptu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çiftlik Bank’tan sonra şimdi de Solucan Bank

Çiftlik Bank’tan sonra şimdi de Solucan Bank

290
TCG Anadolu su ile buluştu

TCG Anadolu su ile buluştu

165
Vekillerin hizmetine 80 yeni makam aracı verildi

Vekillerin hizmetine 80 yeni makam aracı verildi

1107
İstanbul'da suya indirim geliyor

İstanbul'da suya indirim geliyor

472
Azez'de bir yüzbaşı şehit oldu

Azez'de bir yüzbaşı şehit oldu

287
ABD'den yeni S-400 açıklaması

ABD'den yeni S-400 açıklaması

155
Airbus, Alman hükümetine karşı mahkemeye gidiyor

Airbus, Alman hükümetine karşı mahkemeye gidiyor

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir