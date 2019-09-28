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Kağıthane'de yeraltı hatlarında patlama

Yeraltı elektrik ve doğalgaz hattında küçük çaplı patlama meydana geldi.

DHA | 28.09.2019 - 21:46..
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İstanbul Kağıthane'deki Gültepe Mahallesi Budak Sokak'ta sokak üzerinde patlama sesi duyan ve yeraltından dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu polis, doğalgaz ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

ELEKTİRK VE DOĞALGAZI KESTİLER

Polis ekipleri, olayın yaşandığı sokağa güvenlik şeridi çekerken İGDAŞ ve elektrik ekipleri bölgedeki doğalgaz ve elektrik akışını kesti. Yapılan ölçümler sonucunda olayın yeraltı hatlarında yaşandığı belirlendi.

Elektrik ve doğalgaz ekipleri tarafından küçük çaplı patlamanın yaşandığı yer kazıldı. Kazılan yerde patlama nedeniyle çukur oluştuğu belirlenirken yeraltı hatlarını tamir etmek amacıyla çalışma başlatıldı.

Kağıthane'de yeraltı hatlarında patlama

Kağıthane'de yeraltı hatlarında patlama

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