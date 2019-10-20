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Kahramanmaraşlı genç midye satarak okul harçlığını çıkarıyor

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) matematik bölümü 6’ıncı sınıf öğrencisi 25 yaşındaki Ertuğrul Genç, okul harçlığını çıkarabilmek için midye satıyor.

İHA | 20.10.2019 - 09:45..
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Üniversitede matematik okuyan Ertuğrul Genç, okul harçlığını çıkarmak için büyük uğraş veriyor.

Kahramanmaraşlı genç midye satarak okul harçlığını çıkarıyor

OKUL HARÇLIĞI İÇİN MİDYE SATIYOR

Okul harçlığı için midye satam Genç, İzmir’den getirttiği midyenin tanesini, 1 ile 1,5 lira arasında satıyor. Ancak öğrenci, Kahramanmaraş’ta midye tüketiminin az olması nedeniyle satışlarda zorlandığını söyledi.

Kahramanmaraşlı genç midye satarak okul harçlığını çıkarıyor

"GĞNDE 50 LİRA KAZANIYORUM"

Eğitim bursunun kesilmesi ve okul masraflarını karşılayabilmek için midye satmak zorunda olduğunu söyleyen Genç, “KSÜ Matematik bölümü 6’ıncı sınıf öğrencisiyim. Okulu uzattık ve uzatınca da midye işine başladım. Midyeler İzmir’den getirtiyorum ve burada satıyorum. Okul da uzadığı ve burslarında kesildiği için iş başa düştü. Günde ortalama 50 lira kazanıyorum. Kahramanmaraş’ta da midye kültürü yok ama insanlar seviyor ve alışıyor.” diye konuştu.

Kahramanmaraşlı genç midye satarak okul harçlığını çıkarıyor

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