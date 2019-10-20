Kahramanmaraşlı genç midye satarak okul harçlığını çıkarıyor

Üniversitede matematik okuyan Ertuğrul Genç, okul harçlığını çıkarmak için büyük uğraş veriyor.

OKUL HARÇLIĞI İÇİN MİDYE SATIYOR

Okul harçlığı için midye satam Genç, İzmir’den getirttiği midyenin tanesini, 1 ile 1,5 lira arasında satıyor. Ancak öğrenci, Kahramanmaraş’ta midye tüketiminin az olması nedeniyle satışlarda zorlandığını söyledi.

"GĞNDE 50 LİRA KAZANIYORUM"

Eğitim bursunun kesilmesi ve okul masraflarını karşılayabilmek için midye satmak zorunda olduğunu söyleyen Genç, “KSÜ Matematik bölümü 6’ıncı sınıf öğrencisiyim. Okulu uzattık ve uzatınca da midye işine başladım. Midyeler İzmir’den getirtiyorum ve burada satıyorum. Okul da uzadığı ve burslarında kesildiği için iş başa düştü. Günde ortalama 50 lira kazanıyorum. Kahramanmaraş’ta da midye kültürü yok ama insanlar seviyor ve alışıyor.” diye konuştu.