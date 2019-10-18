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Kahramanmaraş'ta trafik kazasında 1'i ağır 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta yol kenarından düşen araçtaki 3 kişi yaralandı.

İHA | 18.10.2019 - 07:17..
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Fatmanur K., Onikişubat ilçesi Adil Erdem Beyazıt Caddesi’nde seyir halindeydi.

20 METRE AŞAĞI DÜŞTÜ

Fatmanur K. direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarından yaklaşık 20 metre aşağı düştü. Kazayı gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Fatmanur K. ile otomobilde bulunan Göksek K. ve Enes A.’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazasında 1'i ağır 3 yaralı

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Yaralılardan otomobil sürücüsü Fatmanur K.’nın hayati tehlikesi devam ederken, diğer yaralıların durumun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobil kullanılamaz hale gelirken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kahramanmaraş'ta trafik kazasında 1'i ağır 3 yaralı

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