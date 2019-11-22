Kış mevsiminin uzun ve soğuk geçtiği, organik sütün merkezi olan Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yaklaşık 10 yıl önce bazı kahvehane ve çay ocağı işletmeleri, alternatif ürün olsun diye sıcak süt servisi yapmaya başladı.

Kelkit kahvelerinin yandığı zaman nar gibi olan sac sobasının üzerinde kaynatılan doğal sütler; müşterilerin beğenisine sunulurken, ilaç niyetine sütü içen vatandaşlar uygulama için teşekkür ediyor.

Kahvehanede süt satışına yoğun ilgi ViDEO

İLÇE SAKİNLERİ AKIN EDİYOR

İlçede yaşayanların büyük bir kısmının tarım ve hayvancılıkla uğraşması nedeniyle uzun süren kış mevsiminde zaman geçirmek için akın ettikleri kahvehanelerde, süt uygulamasına memur ve öğretmenler de ilgi gösteriyor. İlçe merkezinde esnaflık yapan ve işletmesinin hemen yanındaki çay ocağında misafirlerine süt ikram eden Ümit Keskin, Kelkit’te çayı sollayan tek ürünün süt olduğunu söyledi.

"GÜZEL BİR HİZMET"

Keskin, “Hemen hemen her kahvemizde bulunur. Yaklaşık 10 yıldır böyle. Kelkit çay kültürü olan, kahvesi olan bir memleket. Uygulamadan çok memnunuz, güzel bir hizmet. Farklı kişiler bile süt içmeye geliyor buraya.” dedi.

"KAHVEHANE DEĞİL, SÜTHANE"

İlçede işletmesinde süt satışı yapan ilk esnaflardan olan Murat Balcı ise, ‘Kahvehane değil, süthane’ sloganıyla başladıklarında 5-6 olan süt veren işletme sayısının, bugün neredeyse ilçedeki tüm kahvehane, çay ocağı ve kafeteryalara yayıldığını söyledi.

YAZ MEVSİMİNDE FAZLA YOK

Kelkit’in ünlü sütünü sattıklarını ifade eden Balcı, “Kelkit’in iklimi 6 ay yaz, 6 ay kıştır. İnsanlar kışın çok fazla işle meşgul olmadıkları için daha çok çay ocaklarına takılırlar. Farklılık olsun diye sütü çıkardık. Tutuldu. Çocuklarımız bile gelip burada süt içiyorlar. Kelkitli olup Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan insanlar yaz mevsiminde geldiklerinde süt soruyorlar ama sütün ömrü yazın kısa olduğu için sadece kış mevsiminde satıyoruz.” şeklinde konuştu.