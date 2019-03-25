Kaldırım çöktü park halindeki iş makinesi devrildi

Hatay’da bir inşatta yapılan çalışmanın ardından iş makinesi inşaat önüne park edildi. Üzerindeki ağırlığı kaldıramayan kaldırımda çökme meydana geldi.
Park halinde bulunan iş makinesi inşaatın içerisine devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve polis sevk edildi.
ÖLEN VEYA YARALANAN OLMADI
Elektrik kablolarının ve su borularının hasar gördüğü kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
Devrilen iş makinesinin sabah saatlerinde çıkarılacağı öğrenildi.