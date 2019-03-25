1 Elbistan'da kaza: 1'i ağır 4 yaralı İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

2 İngiliz gazetesi: May'i devirmeye çalışıyorlar İngiliz Sunday Times gazetesi, bir grup kabine üyesinin Brexit sürecinde başarısız olan Theresa May'i başbakanlık koltuğundan indirmeyi ve geçici hükümet başkanı atamayı planladıklarını yazdı.

3 Kaldırım çöktü park halindeki iş makinesi devrildi Gece saatlerinde üzerindeki ağırlığı kaldıramayan yolda çökme yaşandı, park halindeki iş makinesi inşaatın içine devrildi.

4 Sigaradan yangın çıktı Bir apartman dairesinde yangın meydana geldi. Yangında biri itfaiye görevlisi diğeri ise yanan evin sahibi iki kişi yaralanırken, yangının sigaradan kaynaklandığı belirtildi.

5 Yunanlılardan başörtülü öğrencilere tepki Yunanistan Ulusal Bağımsızlık Bayramı"nda başörtüsü ile geçit törenine katılan müslüman öğrenciler tehdit edildi.

6 New York'ta İslamofobi'ye karşı protesto Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler, New York'ta Times Meydanı'nda İslamofobi'ye karşı birlik mesajı vermek için bir araya geldi