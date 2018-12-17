taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3737
Euro
6.0993
Altın
1243.5
Borsa
89961.91
Gram Altın
214.933

Kaldırımda yürüyen çocuğun başına çimento torbası düştü

Maldivler'de yaşanan olayda yerde hareketsiz kalan ve üzeri çimento ile kaplanan kızı, bir vatandaş fark etti.

DHA | 17.12.2018 - 15:57..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Maldivler’de, Bangladeşli doktor bir çiftin çocuğu olduğu iddia edilen yedi yaşındaki kız, alışveriş yapmak için dışarı çıktığı annesiyle birlikte kaldırımda yürürken, inşaatı devam eden bir binanın beşinci katından üzerine çimento torbası düşmesi sonucu hastanelik oldu.

Kaldırımda yürüyen çocuğun başına çimento torbası düştü

KALDIRIMDAKİ ADAM KALDIRDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, küçük kızın kaldırımda, annesinin önünde yürüdüğü sırada, üzerine çimento torbası düşüyor. İlk başta yerde olduğu fark edilmeyen kız, kaldırımdaki bir adamın kendisini kolundan tutup çekmesi sonucu, çevredekiler ve annesi tarafından fark ediliyor. Kızını yerde baygın gören anne, panikle kızının yanına koşuyor. Bu sırada çevrede olan başka bir adam, kızı kucağına alıp yardım bulmaya çalışıyor.

Kaldırımda yürüyen çocuğun başına çimento torbası düştü

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Belediye Başkanı basına yaptığı açıklamada, küçük kızın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını söyledi. Bunun üzerine Maldivler Devlet Başkanı İbrahim Mohamed Solih, bölgedeki imar izinlerini askıya alarak, güvenlik prosedürlerinin gözden geçirilmesini ve bölgedeki tüm şantiyelerde inceleme başlatılmasını emretti.

Kaldırımda yürüyen çocuğun başına çimento torbası düştü

Kaldırımda yürüyen çocuğun başına çimento torbası düştü

Kaldırımda yürüyen çocuğun başına çimento torbası düştü

Kaldırımda yürüyen çocuğun başına çimento torbası düştü

Kaldırımda yürüyen çocuğun başına çimento torbası düştü

Kaldırımda yürüyen çocuğun başına çimento torbası düştü

Kaldırımda yürüyen çocuğun başına çimento torbası düştü

Kaldırımda yürüyen çocuğun başına çimento torbası düştü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yunanistan Ege'de SİHA'lara karşı servet harcayacak

Yunanistan Ege'de SİHA'lara karşı servet harcayacak

59
Erdoğan'dan Portakal'a: Mandalina mıdır, narenciye midir

Erdoğan'dan Portakal'a: Mandalina mıdır, narenciye midir

174
Uğur Dündar'ın İstiklal Caddesi izlenimleri

Uğur Dündar'ın İstiklal Caddesi izlenimleri

197
Çelik İş Sendikası: Asgari ücret 2 bin lira olmalı

Çelik İş Sendikası: Asgari ücret 2 bin lira olmalı

214
İlber Ortaylı’dan gençlere: Memleketi terk etmeyin

İlber Ortaylı’dan gençlere: Memleketi terk etmeyin

218
Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri

Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri

65
Hadise'den Beyazıt Öztürk paylaşımı

Hadise'den Beyazıt Öztürk paylaşımı

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir