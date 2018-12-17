Kaldırımda yürüyen çocuğun başına çimento torbası düştü

Maldivler’de, Bangladeşli doktor bir çiftin çocuğu olduğu iddia edilen yedi yaşındaki kız, alışveriş yapmak için dışarı çıktığı annesiyle birlikte kaldırımda yürürken, inşaatı devam eden bir binanın beşinci katından üzerine çimento torbası düşmesi sonucu hastanelik oldu.

KALDIRIMDAKİ ADAM KALDIRDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, küçük kızın kaldırımda, annesinin önünde yürüdüğü sırada, üzerine çimento torbası düşüyor. İlk başta yerde olduğu fark edilmeyen kız, kaldırımdaki bir adamın kendisini kolundan tutup çekmesi sonucu, çevredekiler ve annesi tarafından fark ediliyor. Kızını yerde baygın gören anne, panikle kızının yanına koşuyor. Bu sırada çevrede olan başka bir adam, kızı kucağına alıp yardım bulmaya çalışıyor.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Belediye Başkanı basına yaptığı açıklamada, küçük kızın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını söyledi. Bunun üzerine Maldivler Devlet Başkanı İbrahim Mohamed Solih, bölgedeki imar izinlerini askıya alarak, güvenlik prosedürlerinin gözden geçirilmesini ve bölgedeki tüm şantiyelerde inceleme başlatılmasını emretti.





























