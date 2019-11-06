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Kamışlı'da rejim güçleri, YPG kontrolündeki bölgede

Suriye'nin Kamışlı kentinde, Esad rejimine bağlı askerlerin bulunduğu 3 zırhlı araç, terör örgütü YPG'nin kontrolündeki bölgeye geçerken görüntülendi.

DHA | 06.11.2019 - 03:10..
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Kamışlı'da rejim güçleri, YPG kontrolündeki bölgede

Kamışlı'nın batısında olan Esad rejimine bağlı askerlerin taşındığı ve üzerinde Suriye bayrakları bulunan 3 zırhlı araç, PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu doğu bölüme geçti.

Kamışlı'da rejim güçleri, ilk kez YPG kontrolündeki bölgede

Kamışlı'da rejim güçleri, YPG kontrolündeki bölgeye geçti -1

İLK KEZ YPG BÖLGESİNDEN GEÇTİLER

2 kamyon ve kamyonetteki Esad rejimi askerlerin, ilk kez teröristlerin kontrol noktası olarak kullandığı bölgeden geçtiği belirtildi. Zırhlı araçların geçişi, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Kamışlı'da rejim güçleri, YPG kontrolündeki bölgeye geçti -2

REJİM ORDUSU, 7 YIL SONRA KAMIŞLI'DA

Esad'a bağlı güçler, iç savaşın şiddetlendiği 2012 yazında havalimanı hariç Kamışlı genelinden çekilmiş, bölgeyi terör örgütü YPG'nin insafına bırakmıştı.

Kamışlı'da rejim güçleri, YPG kontrolündeki bölgeye geçti -3

Kamışlı'da rejim güçleri, YPG kontrolündeki bölgeye geçti -4

Kamışlı'da rejim güçleri, YPG kontrolündeki bölgeye geçti -5

Kamışlı'da rejim güçleri, YPG kontrolündeki bölgeye geçti -7

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