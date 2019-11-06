Kamışlı'da rejim güçleri, YPG kontrolündeki bölgede

Kamışlı'nın batısında olan Esad rejimine bağlı askerlerin taşındığı ve üzerinde Suriye bayrakları bulunan 3 zırhlı araç, PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu doğu bölüme geçti.

Kamışlı'da rejim güçleri, ilk kez YPG kontrolündeki bölgede

İLK KEZ YPG BÖLGESİNDEN GEÇTİLER

2 kamyon ve kamyonetteki Esad rejimi askerlerin, ilk kez teröristlerin kontrol noktası olarak kullandığı bölgeden geçtiği belirtildi. Zırhlı araçların geçişi, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

REJİM ORDUSU, 7 YIL SONRA KAMIŞLI'DA

Esad'a bağlı güçler, iç savaşın şiddetlendiği 2012 yazında havalimanı hariç Kamışlı genelinden çekilmiş, bölgeyi terör örgütü YPG'nin insafına bırakmıştı.