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Kamuda en çok iş bulan meslekler listesi

Eğitimini tamamladıktan sonra kamuda iş bulmayı hedefleyen öğrenciler için hazırlanan listenin ilk sırasında Tıp var.

Haber Merkezi | 29.07.2019 - 09:22..
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Büyük hayallerle üniversite sınavına giren gençler, sonuçların açıklanmasıyla birlikte doğru tercihler için detaylı araştırmalar yapmaya başladı.

Tercih sürecinin sonuna gelindi.

Adaylar bugün 23.59'a kadar tercihlerini yaparak beklemeye geçecek.

Üniversiteyi bitirdikten sonra kamuda görev yapmayı düşünen adaylar için bir liste hazırlandı.

Kamuda en çok iş bulan meslekler listesinin ilk sırasında Tıp bölümü var.

Tıp Fakültesi'nden mezun olan öğrencilerin yüzde 96'sı kamuda çalışma fırsat buluyor.

Tıp'ı, yüzde 36 ile Sağlık Hizmetleri takip ederken üçüncü sırada yüzde 32 ile diş hekimliği yer aldı.

KAMUDA EN ÇOK İŞ BULAN 16 MESLEK

Tıp %96

Sağlık Hizmetleri %36

Diş Hekimliği %32

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik %29

Hukuk %26

İslami Bilimler %22

Veterinerlik %21

Öğretmenlik %19

Otomotiv Mühendisliği %18

Sosyal Hizmetler %17

Sağlık Yönetimi %14

Maliye %13

Eczacılık %13

Uçak Mühendisliği %12

Petrol Mühendisliği %11

Hemşirelik %10

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