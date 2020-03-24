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Kanada Başbakanı: Yeter artık, eve gidin ve orada kalın

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, koronavirüsle ilgili alınan tedbirlere uymayıp dışarı çıkanlara tepki gösterdi.

AA | 24.03.2020 - 02:50..
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, koronavirüsle ilgili bilgilendirmede bulunmak üzere basın açıklaması yaptı yaptı.

"YETER ARTIK, BİZİ DENLEYİN, EVE GİDİN"

Trudeau, koronavirüsle ilgili tedbirler kapsamında 'evde kalın' çağrısına uymayanlara ''Yeter artık, eve gidin ve orada kalın. Hepimizin ihtiyacı olan şey bu'' şeklinde seslenerek, ''Koronavirüsle mücadele için bizi dinlemek sizin göreviniz, eve kalmak bu amaca hizmet etmenin en iyi yoludur'' ifadelerini kullandı.

Kanada Başbakanı: Yeter artık, eve gidin ve orada kalın

"YENİLMEZ DEĞİLSİNİZ"

''Her yerde kendilerini yenilmez sanan insanların fotoğraflarını görüyoruz. Yenilmez değilsiniz'' diyen Trudeau, ''İnsanları riskler konusunda daha fazla eğiterek ya da onları kurallara uymaya zorlayarak bu durumu kontrol altına alacağız'' şeklinde konuştu.

Kanada Halk Sağlığı Ajansının verilerine göre, ülke genelinde 569 olan vaka sayısı 1298’e, ölenlerin sayısı 10'dan 19’a yükseldi.

Kanada Başbakanı: Yeter artık, eve gidin ve orada kalın

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