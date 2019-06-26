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Kanada'da 70 milyon yıllık deniz canavarı fosili bulundu

Bir maden ocağında çalışan işçiler, 70 milyon yıl yaşında olduğu belirtilen deniz sürüngeni (Mosazor) fosili buldu.

AA | 26.06.2019 - 07:32..
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Alberta eyaletindeki Kanada Kraliyet Tyrrell Palaeontoloji Müzesi Direktörü Dan Spivak, Lethbridge yakınlarındaki bir maden ocağında çalışan işçilerin, gerçek bir tarih öncesi fosiline rastladığını aktardı.

"DAHA ÇOK DENİZ CANAVARI"

Kaya kütlesinin içine sıkışmış halde bulunan ve mosazor denilen fosilin, dinozordan daha çok bir deniz canavarı olduğunu belirten Spivak, "Bu canlı, (Kuzey Amerika kıtasının erken jeolojik devirlerinde bulunan iç deniz) Bearspaw Denizi'nde yaşıyordu. Fosil hala kayalarla kaplı, ancak diğer benzer hayvan türlerinden gördüklerimize dayanarak, bu büyük bir deniz sürüngeniydi. Biraz daha keskin bir burnu olan bir komodo ejderi gibi görünüyor." diye konuştu.

Kanada'da 70 milyon yıllık deniz canavarı fosili bulundu

GEZEGENDE ÖRNEĞİ OLMAYAN TÜKENMİŞ BİR TÜR

Fosilin 6,5 ila 7 metre büyüklüğünde olduğunu ifade eden Spivak, "Kafatası 1 metre olan fosil keskin sivri dişlere sahip. Şu an gezegende yaşayan ve bununla karşılaştırılabilir tür bulunmuyor. Nesli tamamen tükenmiş ve hiçbir canlı analogu olmayan bir hayvan grubu." dedi.

Kanada'da 70 milyon yıllık deniz canavarı fosili bulundu

72 MİLYON YIL ÖNCE ALBERTA'NIN DENİZLERİNDE YAŞADILAR

Fosilin bulunduğu maden ocağında kazı yapanların mücevherat sektöründe kullanılan gökkuşağı taşı çıkarttıklarını anlatan Spivak, "Bu kişiler, ne aradığını bilen ve buldukları taşlardaki farklılığı görebilen insanlar. Bizi aradıklarında bir ekiple madene geldik ve mosazor fosilini müzeye taşıdık. Bu şeyler, 72 milyon yıl önce Alberta'nın büyük bir bölümünü kaplayan denizlerde yaşıyorlardı." ifadelerini kullandı.

Müze direktörü Spivak, maden ocağının fosilin bulunduğu bölümünün kapatıldığını ve işçilerin madenin başka bir bölümüne taşındığını bildirdi.

Kanada'da 70 milyon yıllık deniz canavarı fosili bulundu

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