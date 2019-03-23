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Kanada’da rahibe canlı yayında bıçaklı saldırı

Katolik kilisesinde canlı olarak da yayınlanan bir dini tören sırasında rahip, bıçaklı saldırıya uğradı.

DHA | 23.03.2019 - 06:49..
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Montreal kentindeki Saint Joseph Katolik kilisesinde sabah saatlerinde, 77 yaşındaki rahip Claude Grou konuşma yaptığı sırada, bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Kanada’da rahibe canlı yayında bıçaklı saldırı

CANLI YAYIN SIRASINDA RAHİBİ BIÇAKLADI

Canlı yayınlanan program sırasında meydana gelen saldırıda saldırgan, bir anda elinde bıçakla kürsüye çıktı ve rahibi bıçakladı. Güvenlik görevlisi ve cemaatin müdahalesi ile saldırgan etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi. Hastaneye kaldırılan rahibin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kanada’da rahibe canlı yayında bıçaklı saldırı

SALDIRGAN SABIKALI ÇIKTI

26 yaşındaki saldırganın polis tarafından bilinmekte olan biri olduğu; olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Saldırı sonrası Kanada Başbakanı Justin Trudeau da sosyal medya hesabından saldırıyı ‘korkunç’ olarak tanımlayarak “Claude Grou, Kanadalılar seni düşünüyor ve hızla iyileşmeni diliyorlar” mesajını paylaştı.

Kanada’da rahibe canlı yayında bıçaklı saldırı

Kanada’da rahibe canlı yayında bıçaklı saldırı

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