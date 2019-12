Kanal İstanbul'a 'evet' 'hayır' diyenlerin savundukları

Türkiye son günlerde Kanal İstanbul'u tartışırken yöneticiler siyasetten uzaklaşarak bilimsel gerekçelerle Kanal İstanbul'u savundu veya gereksiz olduğunu belirtti.

Dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu madde madde Kanal İstanbul'a neden hayır dediklerini açıklarken; bugün de Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kanal İstanbul'un çevreye etkisini ve neden yapılması gerektiğini anlattı.

MADDE MADDE EKREM İMAMOĞLU'NUN KANAL İSTANBUL'A 'HAYIR' NEDENLERİ

İBB Başkanı İmamoğlu, dünkü konuşmasında şunları söyledi:

KANAL İSTANBUL DEMEK, SUSUZLUĞA MAHKUMİYET DEMEK

Projedeki kanal; yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda, 20,75 metre derinliğinde ve en dar yerinde 275 metre genişliğinde bir kanal. Kanal İstanbul projesi yapıldığı takdirde, 8 bin 500 yıldır var olan İstanbul, sonsuza kadar yer altı ve yer üstü su kaynaklarını kaybedecek.

KANAL İSTANBUL DEMEK, DEPREM RİSKİNİ TETİKLEMEK DEMEK

İstanbul var oldukça, var olmaya devam edecek önemli sorunlardan biri de deprem. Bilindiği gibi Küçükçekmece Gölü’nden 3 sığ fay hattı geçiyor. Ne diyeyim? Öyle raporlara, öyle değişiklikler geliyor ki bir gecede; ‘Fay hattını değiştirdik’ de diyebilir hükümet. Tarihsel dönem ve 120 yıllık veri incelendiğinde, kanal güzergahı boyunca yapılacak yapılaşma, insan yaşamı için büyük risk yaratıyor. Çünkü deprem, bu bölgenin değiştirilemez bir gerçeği. Zemin yapısı heyelanlara müsait. Bu bölgede büyük mühendislik projeleri için pek çok geoteknik sorun söz konusu. Proje 1., 2., ve 3. derece deprem bölgelerinde kalıyor. 11 kilometre mesafeden Kuzey Anadolu fay hattı, 30 kilometre mesafeden Çınarcık fay hattı geçiyor.

KANAL İSTANBUL DEMEK, İSTANBUL’UN TARİHİ TALAN ETMEK DEMEK

O denli komik ki; Boğaz’ın tarihi dokusunun korunması, proje için gerekçe olarak gösteriliyor. Kanalın bitmesiyle Boğaziçi trafiği azaltılacakmış. O da Boğaz’daki tarihi dokunun korunmasını sağlayacakmış. Boğaz trafiği ile ilgili olarak da dikkatinizi çekmek isterim. ÇED Başvuru Dosyası’nda, Boğaz trafiğinde iddia edildiği gibi yıllara göre bir artış değil, tam tersine özellikle son 10 yılda yüzde 22,46’lık bir azalış gözlenmektedir. Oysa ki, projeyle birlikte 17 milyon metrekarelik SİT alanı etkilenmektedir. Küçükçekmece Gölü kıyısında yer alan Bathenoa Antik Kenti olsun, İstanbul’daki ilk yerleşmelerden biri olan Yarımburgaz Mağaraları olsun, daha bilmediğimiz toprak altındaki nice antik hazineler olsun, muazzam bir tarihi zenginlik proje tarafından yutulacak. Tarihe ve tarihi değerlere neden zulmediyorsunuz? İhanete fırsat tanımayacağız.

KANAL İSTANBUL DEMEK, 82 MİLYONUN SIRTINA EN AZ 110 MİLYAR LİRALIK YENİ VERGİ YÜKÜ BİNDİRMEK DEMEK

Ülke ekonomisi bunca dardayken, ülke nüfusunun yarısı yoksulluk sınırında yaşarken, işsizlik almış başını gitmişken, üniversiteli gençlerimiz her yerde iş arıyorken siz, devlet olarak ayakta durabilmek için varlık vergisi benzeri değerli konut vergilerine bel bağlayacak noktaya gelmişken, kimi kandırıyorsunuz? Bakanlığın ilk tahminlerine göre 75 milyar maliyet ve bunun yanı sıra İBB’ye yüklediğiniz 23-35 milyarlık maliyetle bu gereksiz işe kalkıyorsunuz.

KANAL İSTANBUL DEMEK, İBB’NİN SIRTINA 23-35 MİLYARLIK LÜZUMSUZ MALİYET YÜKLEMEK DEMEK

Kanal İstanbul projesinin sadece İBB’ye maliyeti milyarlarla, eski parayla katrilyonlarla ifade ettiğimiz rakamlar. Bu rakam, İBB’nin 2020 yıllık bütçesinden neredeyse yüzde 50 fazladır. Pazartesi itibariyle Kanal İstanbul protokolünden çekilerek, kundaktaki bebekten, 90 yaşındaki Ayşe Teyzeye kadar; her bir İstanbulluyu 2 bin 200 liralık yeni borçtan kurtardık. Yani her bir İstanbulluyu asgari ücret kadar bir ödemeden, 4 kişilik her bir aileyi, yaklaşık olarak 5.000 liranın üzerinde gereksiz bir vergi yükünden korumuş oluyoruz.”

KANAL İSTANBUL DEMEK, 50 YILLIK HAFRİYAT DEMEK

Kanal İnşaatından çıkacak hafriyatın 2 milyar metreküpe ulaşmasını bekliyoruz. İstanbul’un yıllık hafriyat hazmetme kapasitesi 40 milyon metreküp. 2 milyar nere, 40 milyon nere? İstanbul’da 50 yılda çıkabilecek hafriyat toplamı sadece Kanal İstanbul’dan çıkıyor. Bu hafriyatı denize dökmekten başka çare yok. Yine TMMOB raporuna göre 2.1 milyar metreküp hafriyat çıkacak. Çıkan hafriyat; örneğin Güngören-Esenler-Bağcılar ilçelerinin üzerine dökülse, bu ilçeler yaklaşık 30 metre yükselecek. Bu üç semtin bir anda 10 katlı bina kadar yükseldiğini düşünün. Bu kadar büyük bir faciadan bahsediyoruz. Bunun yaratacağı doğal sorun ise muazzam. Bu hafriyat, 10 bini aşkın hafriyat kamyonu ile taşınacak. Yani İstanbul trafiğine günlük, 10 bin hafriyat kamyonu daha katılacak.

KANAL İSTANBUL DEMEK, İSTANBUL’A 1,2 MİLYONLUK YENİ NÜFUS DEMEK

Kanal İstanbul inşa edildiğinde, yapılacak olan yeni yerleşim birimlerine 1.2 milyon yeni nüfus gelecek. Bu, 1.2 milyonla kalmaz. Ben, “2 milyon olur bu’ dedim ama beni dinlemediler.

KANAL İSTANBUL DEMEK, 8 MİLYONLUK NÜFUSU BİR ADAYA HAPSETMEK DEMEK

Konuşulduğu kadarıyla proje, İstanbul’un hem karadaki hem de denizdeki ekolojik denge sistemini değiştirebilecek riskler içermekle kalmıyor, İstanbul Boğazı ile yeni açılacak kanal arasına oluşacak olan adaya, 8 milyonluk bir nüfusun hapsedilmesi gibi bir durum da ortaya çıkıyor. Bu akıldışı projeyle, akıl tutulmasıyla dayatılan bu projeyle, ülkenin deprem riski en yüksek bölgesine 8 milyon insanı hapsetmiş oluyorsunuz.

KANAL İSTANBUL DEMEK, MONTRÖ RÜYASI GÖRMEK DEMEK

Montrö Anlaşması’na göre, Karadeniz’e kıyısı olmayan ülkelerin gemileri, Karadeniz’de en fazla 21 gün kalabilir. Ayrıca uçak gemisi, denizaltı ve farklı büyüklüklerde gemilerin de geçişi, sözleşmeyle yasaklanmıştır. Koruyucudur. Yani savaş çıkarmak için ihtiyaç duyulan bir askeri filo, Montrö sayesinde, Karadeniz’e giremez. Kanal İstanbul açıldığı takdirde, bu koruma kalkanı ortadan kalkacak. Ayrıca Montrö Sözleşmesi’nin 2. maddesi ve diğer uluslararası kurallara göre; gemiler, Kanal İstanbul’dan geçişe zorlanamaz. Montrö fesih edilse dahi, Türkiye, boğazlarından ticari gemi geçişini yasaklayamazsınız.

KANAL İSTANBUL DEMEK, KARADENİZ BALIKLARINI VE BALIKÇILIĞINI YOK ETMEK DEMEK

Karadeniz - Marmara su geçişinde, Marmara Denizi’ndeki ilk 25 metrelik su, az tuzlu Karadeniz suyu. Yani bol oksijenli, balıkların çok sevdiği su. Boğaz lüferinin yakalandığı Galata Köprüsü’nden, kuyulardan istavrit tutulan su bu. Geri kalan 1.400 metrelik çukurda, bol tuzlu Akdeniz suyu var. Bu derin kısımda oksijen çok daha az olduğu için verimli değildir. Kanalın inşa edilmesiyle binlerce yıldır var olan doğal denge bozulacak. Bunu su bilimcileri söylüyor. Karadeniz’de tuzlu su miktarı artacak ve doğal dengesi bozulacak. Hem Marmara’da hem de Karadeniz’de balık da yok olacak balıkçılık da bitecek. Az oksijenli su Marmara’yı kaplayacak ve tüm Marmara, bir zaman Haliç’in koktuğu gibi kokacak.

BAKAN MURAT KURUM MADDE MADDE CEVAP VERDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul konusunda ortaya atılan iddialara tek tek yanıt verdi.

Bakan Kurum, Kanal İstanbul konusunda madde madde şunları söyledi:

SUSUZLUK GETİRECEK İDDİASI

Projenin İstanbul'a susuzluk getireceğini iddia edenler var. Bu iddia bilimsel değildir gerçek dışıdır. İstanbul'un yıllık su tüketimi 1 milyar 60 milyon metreküptür. Terkos Gölü'nün yakın koruma alanına girmemektedir. Terkos İstanbul'a 133.9 milyon metreküp su sağlıyor. Binde 2,5 oranında azalacaktır. Kanal İstanbul ile gölün 2.7 milyon metreküp düşüyor. Sazlıdere Barajı 44 milyon metreküp katkısı 19 milyon metreküpe düşüecek bu da yüzde 8. Bu rakamlar bize kanalın toplam su rezervine katkısını yüzde 3 oranında etkilemektedir. Teknik olarak tamamen asılsızdır. Melen Barajı ile 1.1 milyar metreküp su sağlayacak. 34 katı büyüklüğünde Melen'den İstanbul'a su gelecek.

TERKOS'A SIZINTI OLACAK MI

Terkos'a dair sızıntı beklemiyoruz. Terkos'un deniz suyundan etkilenmemesi için geçirimsiz özel malzeme ile kaplıyoruz yan yüzeylerde özel perdeler yaparak kot farkından dolayı sızıntı olmamasını takip edeceğiz. Terkos'a dair iddialar da gerçek dışıdır. Karadeniz ile Terkos arasına koruyucu hat yapıyoruz.

KANAL İSTANBUL DEPREMİ TETİKLEYECEK Mİ

Kanal İstanbul Projesi İstanbul depremini tetikleyecek deniyor. 2 fay hattı var biri Kuzey Anadolu diğer Çınarcık fay hattı. Kuzey Anadolu 11 diğer 30 kilometreden geçiyor. Beklediğimiz deprem yerin 20 kilometre altında şiddeti 7 ve üzerinde bekliyoruz. Bu depreme karşı hızlı şekilde hazırlık yapmalıyız. 21 metre derinliğindeki kanalın 7 kilometre derinliğindeki fay hattını nasıl oluyor da bu kanal depremi tetikliyor? Bu iddia bilimsellikten uzak. O zaman otoparklar da tetikliyor. 2 bin 500 yıldır o bölgedeki yer hareketleri incelenmiştir. Yer altı ve yer üstü kaynaklarını koruyacak tüm özel önlemler ÇED Raporu'nda kurgulanmıştır. Kanal İstanbul güzergahı boyunca depreme neden olacak diri bir fay bulunmamaktadır. Küçükçekmece sahilinde bir inşaat yapılmayacak.

İSTANBUL ISI ADASINA DÖNECEK DENİYOR

"Kanal çevresindeki yapılaşma, kısa zamanda sıcaklık-nem-rüzgâr rejimini değiştirerek İstanbul'u bir ısı adasına çevirecek." deniyor. Bu iddia da tamamen asılsızdır. Bu konudaki otorite Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzdür. Çok özetle söylemek gerekirse; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'müz İstanbul'un ısı adası olacağına dair iddiaları çürütmektedir. Kaldı ki ÇED sürecinde; Küçükçekmece Gölü, Sazlıdere Barajı, Şamlar Tabiat Parkı ve benzeri alanları dikkatle ve titizlikle inceledik. Bölgenin meteorolojik ve genel iklimsel şartlarını değerlendirdik ve buna dair koruma önlemlerini de bir bir ortaya koyduk.

BATHENOA ANTİK KENTİ VE YARIMBURGAZ MAĞARALARININ DURUMU

Bir diğer gerçek dışı iddia da; "Küçükçekmece Gölü kıyısında yer alan Bathenoa Antik Kenti, Yarımburgaz Mağaraları proje tarafından yutulacak." iddiasıdır. Bu iddia da tamamen asılsızdır.

Kanal İstanbul'un, Bathenoa Antik Kenti ve Yarımburgaz Mağaraları ile herhangi bir ilgisi yoktur. Bathenoa Antik Kenti, Kanal çalışma alanının dışındadır. Yarımburgaz Mağaraları, Kanal inşaat çalışma alanının yine dışındadır.

İBB'NİN SIRTINA 35 MİLYARLIK LÜZUMSUZ MALİYET

Bir diğer iddia da "İBB'nin sırtına 23-35 milyarlık lüzumsuz maliyet yükleneceği" iddiasıdır. Bu iddia da tamamen asılsızdır, gerçek dışıdır, kasıtlıdır.

YENİ VERGİ GELECEK İDDİASI

"82 milyonun sırtına en az 110 milyar liralık yeni vergi yükü bindirmek" ifadesi de asılsızdır. Proje İstanbulluların emniyeti, güvenliği ve ülkemizin menfaati içindir. Bu; parasal bir büyüklükle ölçülemeyecek kadar değerlidir. Hayata geçirildiğinde elde edeceğimiz uluslararası ticaret ve stratejik önemin artması da benzer şekilde parasal değer ile ölçülemeyecek kadar büyüktür. Kamu kaynakları en etkin, en verimli ve yerinde kullanılarak proje tamamlanacaktır.

PROJENİN MALİYETİ

Projenin bedeli 110 milyar değil, 75 milyardır. Devletimiz daha önce birçok finansman modelini hayata geçirdi. Yap işlet, yap kirala, kar ortaklığı gibi birçok yöntemi projelerde kullandık.

BOĞAZ YERİNE NEDEN KANAL İSTANBUL KULLANILSIN

"Gemiler, İstanbul Boğazı'ndan bedavaya geçmek varken, neden para vererek Kanal İstanbul'dan geçsin?" sorusu da abesle iştigaldir. Hâlihazırda; İstanbul Boğazı'ndan geçen gemiler fener, tahlisiye ve sağlık rüsumları ile römorkör ve kılavuzluk hizmetleri için belirli ücretleri ödemektedir. Ücretsiz geçiş hali hazırda söz konusu değildir. Gemilerin, İstanbul Boğazı'ndaki bekleme süreleri dikkate alındığında İstanbul Boğazı yerine Kanal İstanbul'un tercih edilmesi gemiler için önemli bir avantaj sağlayacaktır.

İSTANBUL'A 1.2 MİLYONLUK YENİ NÜFUS UYDURMASI

Kanal İstanbul Projesi kapsamındaki kazıdan çıkan malzemeler depolama alanlarına çalışma alanı içerisinde teşkil edilecek yollar kullanılarak nakledilecektir. Şehir içi yollar ve çevre yolları kullanılmayacaktır. Bakın ÇED'de bu konuda bir nüans ortaya koyduk. Trafikle ilgili proje kurallarına uyulmaması durumunda ortaya çıkabilecek risklerin önlenmesi için hem yatırımcı firma bir takip yapacak, hem de bu yatırımcı anlık olarak izlenecek. "İstanbul'a 1.2 milyonluk yeni nüfus gelecek" ifadesi de tamamen uydurmadır. Bölgede müsaade edeceğimiz maksimum nüfus 500.000 kişidir.