Türkiye, son günlerde Kanal İstanbul projesini gündemine aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mega projenin yapılması gerektiğini ifade ederken muhalefet projenin engellenmesi için elinden geleni yapacağını her fırsatta söylüyor.
HAYIRCILARIN ZİNCİRİ
Kanal İstanbul'a karşı imza kampanyasının ardından şimdi de projeye karşı gelenler insan zinciri oluşturdu.
Avcılar ile Küçükçekmece arasında toplanan grup, ellerinde "Kanal İstanbul'a Hayır" pankartları taşıdı.
Kanal İstanbul'a hayır diyenler sokağa indi ViDEO