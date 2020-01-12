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Kanal İstanbul'a hayır diyenler sokağa indi

Kanal İstanbul projesine karşı çıkanlar, Küçükçekmece ile Avcılar arasında insan zinciri oluşturdu.

Haber Merkezi | 12.01.2020 - 13:52..
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Kanal İstanbul'a hayır diyenler sokağa indi

Türkiye, son günlerde Kanal İstanbul projesini gündemine aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mega projenin yapılması gerektiğini ifade ederken muhalefet projenin engellenmesi için elinden geleni yapacağını her fırsatta söylüyor.

HAYIRCILARIN ZİNCİRİ

Kanal İstanbul'a karşı imza kampanyasının ardından şimdi de projeye karşı gelenler insan zinciri oluşturdu.

Avcılar ile Küçükçekmece arasında toplanan grup, ellerinde "Kanal İstanbul'a Hayır" pankartları taşıdı.

Kanal İstanbul'a hayır diyenler sokağa indi ViDEO

Kanal İstanbul'a hayır diyenler sokağa indi

Kanal İstanbul'a hayır diyenler sokağa indi

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