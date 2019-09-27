Kandilli: Deprem gerçeğini bilerek yaşayın

İstanbul'da paniğe neden olan depremlerin ardından Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Haluk Özener, açıklamalarda bulundu.

Depremin zamanının bilinmesinin mümkün olmadığını anlatan Özener, deprem gerçeğinin de unutulmaması gerektiğini söyledi.

"SONA YAKLAŞIYORUZ"

Prof. Haluk Özener, "Depremin zamanını bilmemiz mümkün değil.

Şu saatte olacak gidin gibi konuları gündemden çıkarın.

Deprem gerçeğini bilerek yaşamaları yeterli.

Ne zaman olacağını bilmiyoruz ama; olacağını ve o sona yaklaştığımızı biliyorum." şeklinde konuştu.