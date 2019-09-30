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Kantinden sosisli poğaça yiyen 9 öğrenci zehirlendi

Bursa’da bir lisede eğitim gören 9 öğrenci, sabah kantinden aldıkları sosisli poğaçalardan zehirlendi. Öğrenciler hastanelere sevk edilirken, polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.

İHA | 30.09.2019 - 13:32..
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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sabah saatlerinde kahvaltı yapmak için kantinden poğaça yiyen 9 öğrenci, yedikleri poğaçalardan zehirlendi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Karın ağrısı ve mide bulantısı yaşayan öğrenciler, okula gelen ambulanslar aracılığıyla en yakın hastanelere sevk edildi. Olaydan sonra okula gelen polis ekipleri konuyla ilgili tahkikat başlatırken, okulda eğitim kısa süre sonra kaldığı yerden devam etti.

Kantinden sosisli poğaça yiyen 9 öğrenci zehirlendi

Hastanelere sevk edilen 9 öğrencinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kantinden sosisli poğaça yiyen 9 öğrenci zehirlendi

Kantinden sosisli poğaça yiyen 9 öğrenci zehirlendi

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