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Kapalı olan Ovit Dağı Geçidi ulaşıma açıldı

Rize'nin İkizdere ilçesinde yağan kar nedeniyle kapalı olan Ovit Tüneli, uzun süren çalışmaların ardından hizmete sunuldu.

Haber Merkezi | 15.04.2019 - 11:31..
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Rize'nin İkizdere ilçesinde kardan dolayı 5 aydır kapalı olan 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı Geçidi, bir hafta süren çalışmaların ardından ulaşıma açıldı. İkizdere ilçesindeki 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı Geçidi 5 ay önce yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kapalı olan Ovit Dağı Geçidi ulaşıma açıldı

İŞ MAKİNELERİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ

Kış aylarında çığ riski nedeniyle kapalı tutulan Ovit Dağı Geçidi'nde baharla birlikte yol açma çalışması başlatıldı. Karayolları ekipleri, kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı Ovit Dağı'nda, trafiğe kapalı 22 kilometrelik yolda iş makineleri işe çalışma yürüttü.

Çığ düşmesi nedeniyle yer yer kar kalınlığının 3 ila 15 metreyi aştığı yolda, iş makineleri güçlükle ilerledi. Bir hafta süren çalışmanın ardından Ovit Dağı Geçidi bugün ulaşıma açıldı.

Kapalı olan Ovit Dağı Geçidi ulaşıma açıldı

ÇEVREDEKİ YAYALARA ULAŞIM SAĞLIYOR

Rize- Erzurum arasındaki ulaşım son 2 yıldır 14.3 kilometre ile Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Ovit Tüneli'nden sağlanıyor. Ovit Dağı Geçidi'nden ise çevredeki yaylalara ulaşım sağlanıyor.

Kapalı olan Ovit Dağı Geçidi ulaşıma açıldı

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