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Karabük'te bir evin garajında ceset bulundu

Safranbolu'da Cevat Akçal (63) isimli vatandaş, bir evin altındaki açık olan garajda ölü bulundu.

DHA | 04.02.2020 - 21:16..
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Toprakcuma Çıraklar köyünde, 3 katlı evin açık olan garajında bir kişinin yerde yattığını görenler, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekibi, Cevat Akçal’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cevat Akçal'ın vücudunda herhangi bir yara görülmedi. Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Akçal’ın cenazesi otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evin garajında ölü bulundu  -1

Evin garajında ölü bulundu  -2

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