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Karabük'te buzlanma kazası: 2 yaralı

Safranbolu'da buzlanan yolda kontrolden çıkarak karşı şeritteki su tahliye kanalına devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

DHA | 05.01.2020 - 10:24..
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Karabük- Bartın karayolu Beştepeler mevkisinde Salim Çelik (56) yönetimindeki  hafif ticari araç, buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp karşı şeritteki su tahliye kanalına devrildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada, Osman Alper ve Mehmet Demirtaş yaralandı. Yaralıların yardımına yoldan geçen araç sürücüleri koştu. Araçtan çıkarılan yaralılar, bir sürücünün aracıyla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Sürücü Çelik, aracın birden kontrolünden çıktığını, toparlayamayınca da karşı şeride geçerek devrildiğini söyledi.
Kaza sonrası Karayolları ekipleri, buzlu yolda tuzlama çalışması yaptı.

Buzlanan yolda su kanalına devrildi: 2 yaralı -1

Buzlanan yolda su kanalına devrildi: 2 yaralı -2

Buzlanan yolda su kanalına devrildi: 2 yaralı -3

Buzlanan yolda su kanalına devrildi: 2 yaralı -4

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