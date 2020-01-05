Karabük'te buzlanma kazası: 2 yaralı

Karabük- Bartın karayolu Beştepeler mevkisinde Salim Çelik (56) yönetimindeki hafif ticari araç, buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp karşı şeritteki su tahliye kanalına devrildi.
2 KİŞİ YARALANDI
Kazada, Osman Alper ve Mehmet Demirtaş yaralandı. Yaralıların yardımına yoldan geçen araç sürücüleri koştu. Araçtan çıkarılan yaralılar, bir sürücünün aracıyla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Sürücü Çelik, aracın birden kontrolünden çıktığını, toparlayamayınca da karşı şeride geçerek devrildiğini söyledi.
Kaza sonrası Karayolları ekipleri, buzlu yolda tuzlama çalışması yaptı.