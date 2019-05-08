taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1611
Euro
6.9088
Altın
1287.28
Borsa
91482.45
Gram Altın
254.828

Karabük'te cinsel tacize tanık olan kadına saldırı

Cinsel taciz davasında tanık olan bir kadın, duruşmanın ardından akrabası tarafından dövüldü. Kavganın çıktığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA | 08.05.2019 - 09:30..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen cinsel taciz davasında tanık olan Ayşe K., adliye çıkışında akrabası olan ve aynı zamanda sanık yakını Aysun K.’nin saldırısına uğradı.

Karabük'te cinsel tacize tanık olan kadına saldırı

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Kavga anı cep telefonu kamerasına yansırken, adliyede görevli polisler araya girdi.

Karabük'te adliye önünde akraba iki kadın arasında kavga İZLE

Olay yerine takviye ekipler de sevk edildi.

POLİS MEMURU BACAĞINDAN YARALANDI

Polis, birbirine giren kadınların kavgasını ayırmaya çalışırken, yakınlarını da bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Müdahale sonrası kavga sonlandı. Polis memurlarından biri bacağından hafif yaralandı. Hafif yaralanan polis memuru, ayakta tedavi edildi.

Karabük'te cinsel tacize tanık olan kadına saldırı

ŞİKAYETÇİ OLDU

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek darp raporu alan Ayşe K., akrabası Aysun K.’den şikayetçi oldu.

Karabük'te cinsel tacize tanık olan kadına saldırı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Liverpool'dan tarihi geri dönüş

Liverpool'dan tarihi geri dönüş

93
Saadet, İstanbul'da aynı adayla yola devam edecek

Saadet, İstanbul'da aynı adayla yola devam edecek

197
Tamer Karadağlı: Yıllar sonra bir aradayız

Tamer Karadağlı: Yıllar sonra bir aradayız

14
Meclis 23 Haziran seçimlerine hazırlanıyor

Meclis 23 Haziran seçimlerine hazırlanıyor

124
İran ekonomisi kötü gidişi sürdürüyor

İran ekonomisi kötü gidişi sürdürüyor

53
Cüneyt Çakır hatasız maç yönetti

Cüneyt Çakır hatasız maç yönetti

30
YSK protestoları devam ediyor

YSK protestoları devam ediyor

78
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir