Karabük'te cinsel tacize tanık olan kadına saldırı

Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen cinsel taciz davasında tanık olan Ayşe K., adliye çıkışında akrabası olan ve aynı zamanda sanık yakını Aysun K.’nin saldırısına uğradı.
CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Kavga anı cep telefonu kamerasına yansırken, adliyede görevli polisler araya girdi.
Karabük'te adliye önünde akraba iki kadın arasında kavga İZLE
Olay yerine takviye ekipler de sevk edildi.
POLİS MEMURU BACAĞINDAN YARALANDI
Polis, birbirine giren kadınların kavgasını ayırmaya çalışırken, yakınlarını da bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Müdahale sonrası kavga sonlandı. Polis memurlarından biri bacağından hafif yaralandı. Hafif yaralanan polis memuru, ayakta tedavi edildi.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek darp raporu alan Ayşe K., akrabası Aysun K.’den şikayetçi oldu.