taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8313
Euro
6.4087
Altın
1520.47
Borsa
96718.48
Gram Altın
285.097

Karabük'te maganda kurşunu zanlısı adliyeye sevk edildi

Eflani ilçesinde kına gecesi sırasında kutlama için havaya ateş açan köy muhtarı, yakalandı.

İHA | 01.09.2019 - 17:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Dün gece ilçe merkezine bağlı Çelebiler Mahallesi Hatipoğlu Kümevleri mevkiinde meydana gelen olayda, Tevfik Kalaycı'ya ait kınada yapılan silahlı kutlamada iddiaya göre Göller Köyü Muhtarı C.K. havaya ateş etmek için kaldırdığı silahı tutukluk yaptı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

C.K., namluyu düzeltmek istediği sırada silahın ateş alması sonucu karşısında oturan Yunus Yıldız yaralandı.

Kanlar içinde yere yığılan Yıldız, Eflani Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Karabük'te maganda kurşunu zanlısı adliyeye sevk edildi

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, maganda kurşunu ile hayatını kaybeden Yıldız ve zanlı C.K.'nin bir markette beraber çalıştıkları öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arzu Sabancı'nın 30 Ağustos paylaşımı büyük beğeni topladı

Arzu Sabancı'nın 30 Ağustos paylaşımı büyük beğeni topladı

545
Hollanda'da düğün konvoyuna müdahale eden polisi dövdüler

Hollanda'da düğün konvoyuna müdahale eden polisi dövdüler

368
Seren Serengil bebeğini düşürdü

Seren Serengil bebeğini düşürdü

120
Galatasaray taraftarı Falcao'yu bekliyor

Galatasaray taraftarı Falcao'yu bekliyor

297
Silopi'de kaçak elektrik önlemi mahkemelik oldu

Silopi'de kaçak elektrik önlemi mahkemelik oldu

247
Evgeni Chernov topu iki kez çizgiden çıkardı

Evgeni Chernov topu iki kez çizgiden çıkardı

38
Azerbaycan ile Türkiye arasında vizesiz seyahat dönemi

Azerbaycan ile Türkiye arasında vizesiz seyahat dönemi

128
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir