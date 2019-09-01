Karabük'te maganda kurşunu zanlısı adliyeye sevk edildi

Dün gece ilçe merkezine bağlı Çelebiler Mahallesi Hatipoğlu Kümevleri mevkiinde meydana gelen olayda, Tevfik Kalaycı'ya ait kınada yapılan silahlı kutlamada iddiaya göre Göller Köyü Muhtarı C.K. havaya ateş etmek için kaldırdığı silahı tutukluk yaptı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

C.K., namluyu düzeltmek istediği sırada silahın ateş alması sonucu karşısında oturan Yunus Yıldız yaralandı.

Kanlar içinde yere yığılan Yıldız, Eflani Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, maganda kurşunu ile hayatını kaybeden Yıldız ve zanlı C.K.'nin bir markette beraber çalıştıkları öğrenildi.