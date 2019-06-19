Karabük'te oğlunu bıçaklayarak öldüren baba tutuklandı

Karabük Fevzi Çakmak Mahallesi'nde oturan Emirhan G. (26), babası A.G. ile tartışmaya başladı.

BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, mutfaktan aldığı bıçakla oğlunu yaraladı. Sesleri duyan komşuların haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TUTUKLANDI

Sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EVİNDE UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Tartışmanın, babanın bilgisayar başında çok zaman geçiren oğlunu uyarmasıyla çıktığı ileri sürüldü. Öte yandan katil zanlısının evinde yapılan aramada, saksılara dikili 355 kök Hint keneviri ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

CENAZE DEFNEDİLDİ

Öte yandan babasının bıçaklı saldırısı sonucu yaralanan ve hastanede yaşamını yitiren Emirhan G'nin (26) cenazesi defnedildi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Emirhan G'nin cenazesi, Fevzi Çakmak Mahallesi Merkez Camisi'ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından cenaze, Öğlebeli Mezarlığı'nda toprağa verildi.