taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6516
Euro
6.3622
Altın
1439.67
Borsa
101991.47
Gram Altın
261.432

Karadeniz Melen Çayı renk değiştirdi

Karadeniz'deki Melen Çayı, şiddetli yağmur sonrası oluşan çamurlu sundan dolayı renk değiştirmeye başladı.

İHA | 19.07.2019 - 10:59..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dün etkili olan yağmur sonrasında Melen Çayı’nda akan çamurlu sel suları, Karadeniz’i kahverengiye bürüdü.

2 rengin birleştiği deniz, havadan görüntülendi.

ÇAMURLU SU ÇAYIN RENGİNİ DEĞİTİŞTİR

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dün etkili olan yağmur sonrasında sel ve su baskınlarının yaşandığı Esmahanım Köyü’nde kaybolan 7 kişinin bulunması için çalışmalar sürerken, Melen Çayı’ndan çamurlu sel suları, sürüklediği ağaç dalları ile birlikte Karadeniz’e aktı.

Karadeniz Melen Çayı renk değiştirdi

İKİ AYRI RENK BİRLEŞTİ

Akan çamurlu sel suları, denizi adeta kahverengine bürüdü. Deniz, çamur nedeni ile 2 ayrı renk birleşti. Denizde oluşan görüntü havadan görüntülendi.

Karadeniz Melen Çayı renk değiştirdi

Karadeniz Melen Çayı renk değiştirdi

Karadeniz Melen Çayı renk değiştirdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yurt dışından getirilen telefonların harç bedeline zam

Yurt dışından getirilen telefonların harç bedeline zam

793
İran: İHA kaybetmedik

İran: İHA kaybetmedik

37
Demet Akalın, trafikte yaşadığı saldırıyı anlattı

Demet Akalın, trafikte yaşadığı saldırıyı anlattı

130
İyi Partili vekil, mülakatlardaki adaletsizliğe değindi

İyi Partili vekil, mülakatlardaki adaletsizliğe değindi

467
11. Kalkınma Planı TBMM'de kabul edildi

11. Kalkınma Planı TBMM'de kabul edildi

197
Galatasaray için Falcao iddiası

Galatasaray için Falcao iddiası

39
Bolu Belediyesi asansörlerinde Onuncu Yıl Marşı çalıyor

Bolu Belediyesi asansörlerinde Onuncu Yıl Marşı çalıyor

178
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir