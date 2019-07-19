Karadeniz Melen Çayı renk değiştirdi

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dün etkili olan yağmur sonrasında Melen Çayı’nda akan çamurlu sel suları, Karadeniz’i kahverengiye bürüdü.

2 rengin birleştiği deniz, havadan görüntülendi.

ÇAMURLU SU ÇAYIN RENGİNİ DEĞİTİŞTİR

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dün etkili olan yağmur sonrasında sel ve su baskınlarının yaşandığı Esmahanım Köyü’nde kaybolan 7 kişinin bulunması için çalışmalar sürerken, Melen Çayı’ndan çamurlu sel suları, sürüklediği ağaç dalları ile birlikte Karadeniz’e aktı.

İKİ AYRI RENK BİRLEŞTİ

Akan çamurlu sel suları, denizi adeta kahverengine bürüdü. Deniz, çamur nedeni ile 2 ayrı renk birleşti. Denizde oluşan görüntü havadan görüntülendi.