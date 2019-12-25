Karadeniz'de çıkan yangınları PKK sahiplendi

Karadeniz'de bir anda şüpheli yangınlar çıkmaya başlamıştı.

Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illerinde iki gündür devam eden yangınlar, hızla yerleşim yerleri ve tarım arazilerine sıçradı.

Çıkan yangınların 38'i söndürüldü. Yangınlar nedeniyle 260 hektarlık alan zarar gördü.

PKK ÜSTLENDİ

Ekipler yangınları söndürmeye çalışırken Terör örgütü PKK'nın altında olan kendilerini de Ateşin Çocukları diyen teröristler üstlendi.

Yaptıkları açıklamada "İnisiyatifimiz tarafından 23.12.2019 tarihinde Trabzon ilinin tüm ilçelerinde Ormanlık Alanlar eş zamanlı ‘Ateşten Eylem’ kapsamına alınmıştır. Eylemde 10 ev imha olmuş ve eylem büyüyerek yayla evlerine doğru ilerlemektedir." ifadelerini kullandılar.