Karadeniz'de dere yatağında bulunan binalar yıkılıyor

Karadeniz'de son 40 yıldır haziran ayı ortalaması 19 derece civarında olan deniz suyu sıcaklığı, bu yıl aniden 26 dereceye yükseldi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden deniz suyu sıcaklığı ile ısınan suyun yükselerek atmosferin dengesini bozduğu, oluşan lokal şiddetli yağışlarla birlikte can ve mal kayıplarına neden olan sel ve heyelanlara yol açtığı belirlendi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI HAZIRLANDI

Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun illerini kapsayan 15 maddelik 'İklim Değişikliği Eylem Planı' hazırladı. Eylem planı kapsamında bölgede yaklaşık 19 bin akar dere, 131 bin kuru dere ile 1.430 kilometre yol üzerinde inceleme yapıldı. İncelemede ilk etapta, dere yatağında bulunan ve iklim değişikliği nedeniyle risk altında olan bin 950 binanın acil olarak taşınması gerektiği tespit edildi.

YASAL SÜREÇ BAŞLADI

Bu binalarda yaşayan 2 bin aile, kentsel dönüşüm kapsamında inşa ediecek yeni konutlara taşınacak. Sel ve heyelan tehlikesini en fazla yaşayan Rize'de ise eylem planı kapsamında, 40 ayrı dere yatağında tespit edilen riskli 573 bina yıkılacak. 6 ildeki yıkımlarla ilgili yasal süreçler başlatıldı.

"ÖNCELİKLİ OLAN CAN GÜVENLİĞİ"

Rize'de yaşayan vatandaşlar, dere yataklarındaki yapıların bir an önce kaldırılmasını isterken, konuya ilişkin Rize Valisi Kemal Çeber açıklama yaptı. Çeber, "İklim değişikliği, Rize’nin de içinde bulunduğu Karadeniz havzasını yakından ilgilendiriyor. Çünkü bizim burada dereler, vadiler çok fazla. Değişik ve farklı bir yağış rejimimiz var. İklim değişikliği ile ilgili çalışmalar bürokrasisi ve altyapısı anlamında bakanlığımızda belli bir süredir devam ediyor. Biz de yerelde bu işin tekniği ile ilgili arkadaşların gönderdiği çalışmaları yapıyoruz. Hemen hemen tüm derelerimizin etrafı geziliyor. Bizim için öncelikli olan can güvenliği." dedi.

15 MADDELİK PLAN

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 ili kapsayan, 15 maddelik 'İklim Değişikliği Eylem Planı'nı ile mekansal strateji planı ve bütün ölçeklerdeki mekansal planlar, iklim değişikliği parametreleri dikkate alınarak hazırlanacak.

YÜKSEK HEYELAN RİSKİ BULUNAN BÖLGELERDE İNŞAATA İZİN VERİLMEYECEK

Bölgeye ait mekansal strateji planları çerçevesinde, alt ölçekli planlar revize edilecek. Plan ile öncelikli olarak dere yataklarında yer alan binalar tespit edilecek ve uygun alanlar için kamulaştırma ile taşıma süreci planlanacak. Yüksek heyelan riski bulunan bölgelerde yer alan binalar, uygun alanlara taşınacak ve bu bölgelerde inşa faaliyetlerine izin verilmeyecek.

ERKEN UYARI SİSTEMİ KURULACAK

Ekonomik ömrünü tamamlamış veya yetersiz kesit genişliğine sahip köprüler, önceliklendirme yapılarak kaldırılacak. Karadeniz Sahil Yolu'nda, yağış sularının denize ulaşmasına engel olan bölümlerinde menfezlerin kapasitesi artırılacak. Köy yolları gözden geçirilerek, bu yolların tahrip olmasının en büyük nedeni olan köprü, viyadük gibi yapıların onarımları yapılacak. Hastane, okul, sağlık ocağı, kaymakamlık gibi kamu binaları riskli bölgelerden kaldırılacak. Doğal afet riski taşıyan alanlarda, can ve mal güvenliği açısından erken uyarı sistemleri kurulacak.