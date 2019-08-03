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Karaman'da 15 yaşındaki hırsız kasadan parayı çalıp kaçtı

İmaret Mahallesi'nde ayakkabı boyacısı bir çocuk, un ve yem katkı maddesi satan dükkana girdi. Bi anlık boşluğu iyi değerlendiren hırsız, kasadaki parayı çalarak kayıplara karıştı.

İHA | 03.08.2019 - 10:44..
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Un ve yem katkı maddesi satışı yapan iş yeri hırsızlık olayıyla sarsıldı.

SU İSTEDİ

İş yeri sahibi Mustafa A., yanında işçi olarak çalışan A.Ş.'nin oğlu M.Ş.'ye (10) dükkanda beklemesini söyleyerek cuma namazına gitti. Bu sırada dükkana gelen ayakkabı boyacısı bir çocuk, M.Ş.'den su istedi.

Karaman'da 15 yaşındaki hırsız kasadan parayı çalıp kaçtı

PARAYI ÇALIP KAÇTI

Suyu içen çocuk daha sonra M.Ş.'yi iterek dükkanın kasasında bulunan bir miktarı parayı alıp hızla kaçtı. M.Ş.'nin durumu namazdan dönen dükkan sahibi Mustafa A.'ya söylemesi üzerine polise haber verildi.

Karaman'da 15 yaşındaki hırsız kasadan parayı çalıp kaçtı

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen ekipler iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğinde kasadaki parayı alıp kaçan çocuğun 15 yaşlarındaki S.N. olduğunu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekibi parmak izi çalışması yaparken ekipler kaçan çocuğu yakalamak için çalışma başlattı.

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