taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6996
Euro
6.4151
Altın
1421.2
Borsa
99961.29
Gram Altın
260.405

Karaman’daki tarım arazilerinde Karadrina kurdu

Karaman’da tarım arazileri için ciddi bir sorun haline gelen Karadrina kurdu üreticiyi korkuttu.

İHA | 18.07.2019 - 11:20..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, çiftçinin korkulu rüyası haline gelen Karadrina kurduna karşı tüm üreticilerin ilaçlı mücadele yapması gerektiğini söyledi.

ÖZELLİKLE PAMUK TARLALARINDA GÖRÜLÜYOR

Bu zararlıya karşı tüm üreticilerin mücadele vermesi gerektiğini belirten Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı, tarım alanlarında görülen adrina kurdu, özellikle Çukurova bölgesinde pamuk tarlalarında görüldüğünü belirtti.

Karaman’daki tarım arazilerinde Karadrina kurdu

DÜZENLİ İLAÇLAMA YAPILMALI

Karadrina kurdu Karaman, Konya ve Aksaray’da tarım alanlarında ciddi hasar verecek şekilde bu yıl çoğaldığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda, kurt, üç evre halinde sürekli olarak çıktığı görüldü.

Bayram, çifçilerin düzenli bir şekilde ilaçma yapılması gerektiğini söyledi.

 

 

 

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emniyet Genel Müdürü değişti

Emniyet Genel Müdürü değişti

151
NATO raporunda nükleer silahların yerleri ifşa oldu

NATO raporunda nükleer silahların yerleri ifşa oldu

132
Türkiye'den ABD'ye: Bu hatadan geri dönün

Türkiye'den ABD'ye: Bu hatadan geri dönün

134
Daily Telegraph yazarı: Türkiye NATO'dan çıkarılsın

Daily Telegraph yazarı: Türkiye NATO'dan çıkarılsın

207
Amerika F-35 projesinin çökmesini istemedi

Amerika F-35 projesinin çökmesini istemedi

73
NATO Genel Sekreteri'nden F-35 yorumu

NATO Genel Sekreteri'nden F-35 yorumu

96
Halk otobüsünden düşüp ölen kızın babası konuştu

Halk otobüsünden düşüp ölen kızın babası konuştu

166
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir