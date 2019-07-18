Karaman’daki tarım arazilerinde Karadrina kurdu

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, çiftçinin korkulu rüyası haline gelen Karadrina kurduna karşı tüm üreticilerin ilaçlı mücadele yapması gerektiğini söyledi.

ÖZELLİKLE PAMUK TARLALARINDA GÖRÜLÜYOR

Bu zararlıya karşı tüm üreticilerin mücadele vermesi gerektiğini belirten Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı, tarım alanlarında görülen adrina kurdu, özellikle Çukurova bölgesinde pamuk tarlalarında görüldüğünü belirtti.

DÜZENLİ İLAÇLAMA YAPILMALI

Karadrina kurdu Karaman, Konya ve Aksaray’da tarım alanlarında ciddi hasar verecek şekilde bu yıl çoğaldığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda, kurt, üç evre halinde sürekli olarak çıktığı görüldü.

Bayram, çifçilerin düzenli bir şekilde ilaçma yapılması gerektiğini söyledi.