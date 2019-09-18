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Karamollaoğlu, Demirtaş'ın tahliyesini savundu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 18.09.2019 - 09:27..
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Karamollaoğlu, Demirtaş'ın tahliyesini savundu

Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye tartışması, siyaset gündeminde yerini koruyor.

Bu tartışma hakkında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da konuştu.

"BEN ADALET MEKANİZMASI DEĞİLİM"

Habertürk'te Kübra Par'ın konuğu olan Karamollaoğlu, Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili; “Eğer ‘adalet tecelli’ edecekse, Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi doğrudur. Kararın doğru olup olmadığını ben değil, yargı bilecek. Ben adalet mekanizması değilim." dedi.

Temel Karamollaoğlu Demirtaş’ın tahliyesine ne diyor ViDEO

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