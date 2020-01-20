Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, etkili olan kar yağışını fırsata dönüştüren bazı gençler, evlerinin önünde kardan gelin ve damat yaptı.

ETRAFINDA HALAY ÇEKTİLER

Bindallı giydirilen gelin ile kardan adam etrafında halay çeken gençler, eğlenceli anlar yaşadı. 1,5 metre boylarında yapılan ve büyük ilgi gören gelin ve damat, herkesin eğlencesi haline geldi.

Kardan gelin damat yapıp halay çekerek eğlendiler ViDEO



''TAKI DA TAKTIK''

Gençlerden Amed Taş, karın keyfini çıkarmak için kardan damat ve gelin yaptıklarını belirterek, “Ablam ve ağabeyimle birlikte bunları yaptık. Bunları yapmak için 1 saat uğraştık. Gelinin boynuna takı da taktık. Güzel bir şey ortaya çıktı.” dedi.