Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kayak merkezleri ile ünlü Samanlı Dağları’na gelen İbrahim Kurt ve Selman Süzer isimli iki arkadaş, eğlenmek için farklı bir aktiviteye imza attılar.

KARDAN GEMİ YAPTILAR

Karlı havaların tadını çıkartan iki genç, eğlenmek için kardan gemi yapmaya karar verdi. Saatlerce uğraşan gençler, yaklaşık 5 metre uzunluğunda kardan gemi yaptı.

Daha sonra yaptıkları gemiyi boyayan Kurt ve Süzer, geminin üzerine çıkarak hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmedi.

Kardan gemi yapıp güvertesinde fotoğraf çektirdiler VİDEO