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Karnı burnunda olan Müge Boz, eşini yalnız bırakmadı

Basketbolcu Caner Erdeniz'le evlenen Müge Boz, eşinin maçını kaçırmadı ve Galatasaray'ın Beşiktaş'la oynadığı maçı izlemek için tribüne gitti.

Detay Haber | 14.10.2019 - 13:59..
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Galatasaray'da forma giyen basketbolcu Caner Erdeniz ve oyuncu Müge Boz, 13 Haziran'da dünyaevine girdi.

Çiftin mutluluğu, yakında sahip dünyaya gelecek bebekleri ile ikiye katlanacak.

Sağlıklı bir hamilelik geçiren Müge Boz, karnı burnunda olmasına rağmen eşini hiçbir şekilde yalnız bırakmıyor.

Karnı burnunda olan Müge Boz, eşini yalnız bırakmadı

YERİNDE DURAMADI

Güzel oyuncu, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı ağırladığı maçta eşini yalnız bırakmadı. Karnı oldukça büyümesine rağmen maçın heyecanını yaşayan ve yerinde duramayan anne adayı, tribün coşkusuna ortak oldu.

Karnı burnunda olan Müge Boz, eşini yalnız bırakmadı

SKOR OLMADI ANCAK TAKIM KAZANDI

Maçı Caner Erdeniz'in takımı Galatasaray 74-65 kazanırken, Erdeniz maçta 51 saniye süre aldı ve skor üretemedi.

Karnı burnunda olan Müge Boz, eşini yalnız bırakmadı

TARAFTARA TEŞEKKÜR

Müge Boz ise maç sonu yaptığı açıklamada, "Her saniyesi inanılmaz heyecanlı bir maçtı. Sevgili GS taraftarları, ne kadar güzeldiniz öyle bugün. Tam performans, bir saniye bile susmadan desteklediniz. Spor salonlarında işte böyle bol taraftarlı maçlar olunca, tadından yenmiyor. Ben de yerimde duramadım sayenizde. Her maça böyle destek diyorum, emeği geçen herkese teşekkürler ediyorum." dedi.

Karnı burnunda olan Müge Boz, eşini yalnız bırakmadı

Karnı burnunda olan Müge Boz, eşini yalnız bırakmadı

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