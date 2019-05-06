taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9981
Euro
6.713
Altın
1283.05
Borsa
92501.38
Gram Altın
247.413

Kars Baraj gölü görsel güzellik oluşturdu

Ağaçların suya yansıdığı gölde, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

İHA | 06.05.2019 - 11:09..
  1. Haberler
  2. Seyahat
Whatsapp ile paylaş

Kars Barajı’nın su tutmasıyla birlikte hızla dolan baraj gölü, bir taraftan yaban hayvanlarına ev sahipliği yapıyor. Ağaçların suya yansımasını izleyen vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çekiyor.

AĞAÇLARDAN GÖRSEL ŞÖLEN

Kars’ın en önemli mesire alanlarından birisi olan Dereiçi mevki Boğazköy yolu, vatandaşların uğrak yeri oldu. Kars Barajı’nın su tutmasıyla birlikte sular altında kalan ağaçlar, eşsiz doğa güzelliyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. İlkbahar ile birlikte canlanan bitki örtüsü, çevresindeki sular altında kalan ağaçlar, görsel şölen sunuyor.

Kars Baraj gölü görsel güzellik oluşturdu

"DENİZLERDE GÖREBİLECEĞİNİZ YAKAMOZ CİNSİ YANSIMALAR OLUŞUYOR"

Arkadaşlarıyla birlikte baraj gölünün göremeye geldiğini ifade eden Olcay Okan Avşar, “Kars’ın tek mesire alanı diyebileceğimiz bir bölgedeyiz. Dereiçi mevkisindeyiz. Aynı zamanda Kars Barajı’nın da bir uzantısı oluyor. Yani Kars Çayı’nın adeta bir gölet oluşturduğu noktayız. Arkamızda görüyorsunuz sadece denizlerde görebileceğiniz yakamoz cinsi böyle bir yansımalar oluşuyor. Ağaçların çok güzel gölgeleri vuruyor. Sazlıkları görebiliyorsunuz. Kuşların cıvıltısı, Ramazan ayına denk geldik ama bira ay sonra belki çok daha güzelleşecek. İnsanlar bu alanı çok daha iyi bir şekilde değerlendirecekler, diye düşünüyorum.” dedi.

Kars Baraj gölü görsel güzellik oluşturdu

Kars Baraj gölü görsel güzellik oluşturdu

Kars Baraj gölü görsel güzellik oluşturdu

Kars Baraj gölü görsel güzellik oluşturdu

Kars Baraj gölü görsel güzellik oluşturdu

Kars Baraj gölü görsel güzellik oluşturdu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

2248
Bülent Arınç seçim iptali tartışmalarını değerlendirdi

Bülent Arınç seçim iptali tartışmalarını değerlendirdi

429
İstanbul seçimleriyle ilgili karar için gözler YSK'da

İstanbul seçimleriyle ilgili karar için gözler YSK'da

178
Rusya'daki uçak yangınının içeriden görüntüsü

Rusya'daki uçak yangınının içeriden görüntüsü

38
Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçiyor

Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçiyor

160
ABD, Akdeniz'de Türkiye'nin petrol aramasına karşı çıktı

ABD, Akdeniz'de Türkiye'nin petrol aramasına karşı çıktı

84
Işıl Reçber sosyetik dostları sayesinde kazanıyor

Işıl Reçber sosyetik dostları sayesinde kazanıyor

17
[+] Görüş bildir