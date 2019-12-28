Kars'ta geciken kar yağışı sevinçle karşılandı

Her yıl bu aylarda beyaza bürünen Kars'a bu yıl kar yağışı gecikti.

KARTOPU OYNADILAR

Kara hasret kalan Karslılar bu akşam saatlerinde özlemlerini giderdi. Lapa lapa yağan kar altında gezintiye çıkan vatandaşlar ilk kartopunu da oynamanın tadını çıkardı.

HALAY ÇEKTİLER

7’den 70’e kar gezintisine çıkanlardan bazıları ateş yakıp nostalji yaşadı. Bol bol hatıra fotoğrafları çektiren üniversite öğrencileri el ele tutup "Kar yağar bardan bardan" türküsü eşliğinde halay çektiler.

Bir başka grup ise arkadaşlarının doğum gününü kar altında kutlamanın farkını yaşadılar.

Kars'ta beklenen kar yağdı, vatandaşlar halay çekti VİDEO