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Kars'ta geciken kar yağışı sevinçle karşılandı

Kars'ta uzun süredir beklenen kar akşam saatlerinde lapa lapa yağınca vatandaşlar sokaklara çıkarak halay çekip kartopu oynadı.

DHA | 28.12.2019 - 06:18..
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Her yıl bu aylarda beyaza bürünen Kars'a bu yıl kar yağışı gecikti.

KARTOPU OYNADILAR

Kara hasret kalan Karslılar bu akşam saatlerinde özlemlerini giderdi. Lapa lapa yağan kar altında gezintiye çıkan vatandaşlar ilk kartopunu da oynamanın tadını çıkardı.

Kars'ta geciken kar yağışı sevinçle karşılandı

HALAY ÇEKTİLER

7’den 70’e kar gezintisine çıkanlardan bazıları ateş yakıp nostalji yaşadı. Bol bol hatıra fotoğrafları çektiren üniversite öğrencileri el ele tutup "Kar yağar bardan bardan" türküsü eşliğinde halay çektiler.

Bir başka grup ise arkadaşlarının doğum gününü kar altında kutlamanın farkını yaşadılar.

Kars'ta beklenen kar yağdı, vatandaşlar halay çekti VİDEO

Kars'ta geciken kar yağışı sevinçle karşılandı

Kars'ta geciken kar yağışı sevinçle karşılandı

Kars'ta geciken kar yağışı sevinçle karşılandı

Kars'ta geciken kar yağışı sevinçle karşılandı

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