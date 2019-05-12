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Kars’ta kumar ve tombala uygulaması

18 ekip, 71 polisin katılımıyla, Kars'ta kumar ve tombala uygulaması yapıldı.

İHA | 12.05.2019 - 15:01..
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Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Kumar ve Tombala Uygulaması" Kars Emniyet Müdürlüğü’nce merkez ve ilçelerde 18 ekip, 71 polisin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada 66 umuma açık yer kontrol edildi.

Uygulamada 571 kişinin GBT sorgusu ve üst araması yapıldı. 5 kişiye 5326 sayılı kanunun 39.maddesinden işlem yapılarak toplam 765 TL idari para ceza uygulandı.

PARA CEZASI KESİLDİ

“Kumar ve Tombala Uygulaması"nda 2 iş yerine 4207 sayılı kanuna muhalefetten toplam 4 bin 208 TL idari para cezası kesilirken, yoklama kaçağı olan 1 yakalanarak gerekli tebligat yapıldı.

Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Halkımızın güven ve huzur ortamına yönelik olarak, suç ve suçluyla mücadelemiz demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle devam edecektir” denildi.
Kars’ta kumar ve tombala uygulaması

Kars’ta kumar ve tombala uygulaması

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