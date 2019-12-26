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Kars'ta sit alanına kaçak yapı

Sit alanında kaçak kazı yapanlara karşı mücadelesini sürdüren ekipler, 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Haber Merkezi | 26.12.2019 - 16:50..
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Kars Sarıkamış’ta, İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Sarıkamış’a bağlı İnkaya köyünde tarihi sit alanında izinsiz kazı yapan 2 şüpheli şahıs, suç aletleri ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA EKİPMAN ELE GEÇİRİLDİ

İzinsiz kazı yapılan alanda jandarma ekiplerince yapılan aramada 1x1 metre genişliğinde 2 metre derinliğinde çukur bulunurken; olay yerinde 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet çekiç ile 1 adet taş çivisi jandarma ekiplerince ele geçirildi.

Kars'ta sit alanına kaçak yapı

"MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan şüpheli 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Güvenlik güçlerimiz, ilimiz genelinde kültürel ve tarihi mirasın korunmasına yönelik, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadeleye aralıksız devam edecektir.” denildi.

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