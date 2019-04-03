Kartal Belediyesi dikilen yapıda düzeltme yapıyor

3 dönemdir CHP çatısı altında bulunan Kartal Belediyesi, seçimlerin ardından çalışmalara hızlı başlamış, ilçe meydanına hemen bir yapı dikmişti.
Dün ortaya çıkan ve tepkilere neden olan yapıda, bugün düzeltmeye gidildi.
HAÇ GÖRÜNÜMÜNDEN KURTARILDI
Haç görünümünde olan ve Kartal Belediyesi'nin logosunun üzerinde bulunduğu yapının üst tarafı tıraşlandı. Belediye ekipleri, o yapıda bulunan logoyu da yerinden söktü.
Çalışmalarına devam edilen yapının, ilerleyen günlerde ne anlam ifade edeceği ortaya çıkmış olacak.
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