Kartal Belediyesi dikilen yapıda düzeltme yapıyor

Elazığ'ın tek kadın ve en genç muhtarı Seda Gündoğan

1 Prens Harry ve eşi Markle'ın ortak hesabı İngiltere'nin veliaht prenslerinden biri olan Prens Harry, eşi ile birlikte açtığı ortak hesaptan ilk paylaşımını yaptı.

2 Cengiz Roma'ya rest çekti Roma'da yıllık 800 bin euroya oynayan temsilcimiz Cengiz Ünder, maaşına zam yapılmasını istedi. 21 yaşındaki futbolcunun menajeri, "Ya ücretini iki katına çıkarırsınız ya da takımdan ayrılır" dedi.

3 Kasap önünde kemik bekleyen köpeğe parke taşı fırlattı Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kadın, kasap dükkanı önünde beslenen köpeğe parke taşı attı.

4 Tolga Karel neden tır şoförlüğü yaptığını açıkladı Bir süre sağlık turizmiyle ilgilenen Karel, işleri yolunda gitmeyince tır şoförlüğü yapmaya başladı.

5 1 oy farkla kazandığı muhtarlığı itirazla kaybetti Adana'da 6 muhtar adayından biri olan İbrahim Uğurlu (38), dün resmi olmayan sonuçlara göre 1 oy farkla kazandığı muhtarlığı, mevcut muhtarın itirazı üzerine 2 oyla kaçırdı.

6 YSK Başkanı: İtirazlar değerlendiriliyor Yeniden sayımın ilk defa alınmış bir karar olmadığını hatırlatan Sadi Güven, İstanbul dışındaki yerlerde de incelemeler olduğunu söyledi.