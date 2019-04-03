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Kartal Belediyesi dikilen yapıda düzeltme yapıyor

Kartal Belediyesi tarafından ilçe meydanında görücüye çıkarılan ve anlamlandırılamayan yapıda, düzeltmeye gidildi. Tepe noktası tıraşlanan yapıdan, belediyenin logosu da silindi.

Haber Merkezi | 03.04.2019 - 11:26..
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3 dönemdir CHP çatısı altında bulunan Kartal Belediyesi, seçimlerin ardından çalışmalara hızlı başlamış, ilçe meydanına hemen bir yapı dikmişti.

Dün ortaya çıkan ve tepkilere neden olan yapıda, bugün düzeltmeye gidildi.

HAÇ GÖRÜNÜMÜNDEN KURTARILDI

Haç görünümünde olan ve Kartal Belediyesi'nin logosunun üzerinde bulunduğu yapının üst tarafı tıraşlandı. Belediye ekipleri, o yapıda bulunan logoyu da yerinden söktü.

Çalışmalarına devam edilen yapının, ilerleyen günlerde ne anlam ifade edeceği ortaya çıkmış olacak.

ÖNCESİ

Kartal Belediyesi dikilen yapıda düzeltme yapıyor

SONRASI

Kartal Belediyesi dikilen yapıda düzeltme yapıyor

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