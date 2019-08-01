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Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

Olay yerine giden ekipler, kadının diz hizasından kopuk bacaklarını ise bölgedeki binanın dördüncü katındaki balkon kısmında gördü.

AA | 01.08.2019 - 14:13..
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İstanbul Kartal'da çok katlı bir binanın trafo ve tesisatlarının yer aldığı boşlukta kadın cesedi olduğunu görenler, durumu polise bildirdi.

KOPUK BACAKLAR BALKONDA ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak, Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro ekiplerine haber verdi. Ekipler çevrede yaptıkları ilk araştırmada, kadının diz hizasından kopuk bacaklarını söz konusu binanın dördüncü katındaki balkon kısmında buldu.

Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu İZLE

SAVCI İNCELEME YAPTI

Bilgi verilmesinin ardından olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı da inceleme yaptı.

Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

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