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Kartal'da kentsel dönüşüm çalışmaları hızlanacak

Kartal'da yıkılan apartmanlar için yeni bir strateji belirlendi. Bu stratejiye göre, kentsel dönüşüm hızlandırılarak yatay mimari uygulanacak.

AA | 04.04.2019 - 17:16..
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Kartal'da kentsel dönüşüm çalışmaları hızlanacak

Yeşilyurt Apartmanı, 6 Şubat tarihinde çökmüş ve 21 kişi hayatını kaybetmişti. O tarihten itibaren bölgede çökme tehlikesi bulunan apartmanlar için inceleme başlatılmış ve bu binalar yıkılmıştı.

Kartal'da kentsel dönüşüm çalışmaları hızlanacak

YENİ BİR STRATEJİ BELİRLENDİ

Kartal'da çökme tehlikesi bulunan binalar, 25 Mart'ta yıkılmaya başladı. O tarihten itibaren evler için yeni bir strateji belirlendi.

Kartal'da kentsel dönüşüm çalışmaları hızlanacak

YATAY MİMARİ UYGULANACAK

Bu stratejiye göre, kentsel dönüşüm hızlandırılarak yatay mimari uygulanacak. Kentsel dönüşüm alanlarında insanların günlük hayatını kolaylaştıracak tüm akıllı şehir uygulamaları da desteklenecek.

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