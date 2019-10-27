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Kartal'da sahilde makas atarak ilerleyen araç kaza yaptı

İstanbul Kartal sahil yolunda makas atarak ilerleyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çarptı

İHA | 27.10.2019 - 22:53..
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İstanbul'un Kartal ilçesi sahil yolunda saat 20.30 sıralarında Recep Şahin, aracıyla iddiaya göre makas atarak ilerliyordu.

KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Şahin, direksiyon kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen trafik polisleri yoldaki trafik akışını güvenli şekilde sağladı. Öte yandan araçta oluşan hasar kazanın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Kartal'da sahilde makas atarak ilerleyen araç kaza yaptı

Kartal'da sahilde makas atarak ilerleyen araç kaza yaptı

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