Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mersin Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinadayken doğum yapan anne ile görüntülü görüşme yaptı.
Görüşmeye ilişkin görüntüyü Twitter hesabından paylaşan Bakan Kasaoğlu, "Bakanlığımıza bağlı Mersin Kız Öğrenci Yurdumuzda karantinada bulunan bir ailemizin bebeği dünyaya geldi." diye yazdı.
"GELİŞİN ŞİFA OLSUN"
Kasapoğlu, "Hoş geldin Azra bebek.. Gelişin şifamıza, iyiliğimize vesile olsun.." dileklerini paylaştı.
Bakan Kasapoğlu, karantinada doğum yapan anne ile görüştü VİDEO