Kasapoğlu, karantinada doğum yapan anne ile görüştü

Polis ekiplerince koronodan dolayı 142 bin maskeyi stok yapan şahsın deposuna operasyon düzenlendi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Güvenlik Komisyonu, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aldığı karar gereğiyle 28.03.2020 saat 20:00 itibariyle, uçuşları geçici bir süre için durdurdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşımada yolcu sayısının yarıya düşürülmesi uyarısına Esenyurt’ta ki bazı minibüsler uymadı.

Minibüsçüden tepki: Bizi kurtarmaz bu şekilde

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Evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşları dolandırdılar

Kocaeli’de, koronavirüs önlemleri kapsamında evden çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üzerindeki kişileri arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandıran 3 kişi yakalandı.