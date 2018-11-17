taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3338
Euro
6.09125
Altın
1221.4505
Borsa
93616.45
Gram Altın
209.498

Kaşıkçı ailesi evlerinde taziyeleri kabul ediyor

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için Cidde'de ailesinin yaşadığı evde taziyeler kabul edilmeye başlandı.

AA | 17.11.2018 - 08:55..
  1. Haberler
  2. Dünya

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için Cidde'de ailesinin yaşadığı evde taziyeler kabul edilmeye başlandı.

Kaşıkçı ailesi evlerinde taziyeleri kabul ediyor

KAŞIKÇI AİLESİ TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülere göre, Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı, evinde babası için taziyeleri kabul ediyor.

Kaşıkçı ailesi evlerinde taziyeleri kabul ediyor

Kayıtlarda, başsağlığı için taziye evine ziyaretlerin yapıldığı görülüyor. Gelenler arasında üst düzey yetkililerin olup olmadığına dair herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. Salah daha önce yaptığı açıklamada, babası için taziyelerin, cumadan pazar gününe kadar Cidde'deki evinde kabul edileceğini belirtmişti.

Kaşıkçı ailesi evlerinde taziyeleri kabul ediyor

ÇOK SAYIDA ZİYARETÇİ

Kaşıkçı ailesine taziye dileklerini sunmak için gelenler arasında Kaşıkçı'nın aile fertleri, dostları ile birlikte yabancı basın mensupları ve diplomatların da Cidde'deki eve geldikleri belirtildi.

Kaşıkçı ailesi evlerinde taziyeleri kabul ediyor

GIYABİ CENAZE NAMAZLARI KILINDI

Cemal Kaşıkçı için dün Medine'deki Mescid-i Nebevi'de sabah namazını müteakip ve Mekke'deki Mescid-i Haram'da cuma namazını sonrası gıyabi cenaze namazları kılınmıştı.

Kaşıkçı ailesi evlerinde taziyeleri kabul ediyor

Kaşıkçı ailesinin taziye ve gıyabi cenaze namazı açıklamaları, Suudi Arabistan Başsavcı Sözcüsü Şelan eş-Şelan'ın cinayet soruşturmasına ilişkin başkent Riyad'da önceki gün düzenlediği basın toplantısının ardından yapılmıştı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna 2 Ekim'de giren ve Suudi Arabistan'dan gelen bir ekip tarafından öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedine halen ulaşılamadı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Faturaları azaltmanın basit yöntemleri

Faturaları azaltmanın basit yöntemleri

112
Belhanda'dan kötü haber

Belhanda'dan kötü haber

32
CIA: Kaşıkçı cinayeti emrini Prens bin Selman verdi

CIA: Kaşıkçı cinayeti emrini Prens bin Selman verdi

44
İlber Ortaylı: Atatürk bizimkidir

İlber Ortaylı: Atatürk bizimkidir

14
Katil zanlısının yanıtı: Zevkten öldürdüm

Katil zanlısının yanıtı: Zevkten öldürdüm

44
YPG'liler cenazelerini kaldırmaya devam ediyor

YPG'liler cenazelerini kaldırmaya devam ediyor

24
Emre Aşık ile Yağmur Aşık boşanıyor

Emre Aşık ile Yağmur Aşık boşanıyor

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM