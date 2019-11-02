Kasım ayı kar yağışını beraberinde getirdi

Türkiye'nin doğu illeri kasım ayına kar ile girdi.

Kars'tan Erzurum'a, Erzincan'dan Bayburt'a kadar birçok il sabaha beyaz örtü ile uyandı.

KARS'TA KAR YAĞIŞI

8 ayı kış olan Kars’ta mevsimin ilk karı, şehir merkezine düştü. Kar yağışının etkili olduğu kentte, yüksek kesimler tamamen beyaza bürünürken, merkeze düşen kar ise kısa sürede eridi. Kars’a kışın geldiğini beliren vatandaşlar, “Kars’ın kışı başladı. Bundan sonra yağar, açar. Soğuk olur, sıcak olur. Memleketimizin havası bu, güzel memleketimize, güzel yaşantımıza bakmamamız lazım.” dedi.

Kars kent merkezinde termometreler ise eksi 1’i gösterdi.

SARIKAMIŞ'TA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ise daha etkili olan bir kar yağışı vardı. Sarıkamış'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Sabahın erken saatlerinde uyanan vatandaşlar araçlarının üzerindeki karı temizledi. Kar ile birlikte kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı.

BAYBURT'TA BİRKAÇ SANTİMETREYE ULAŞAN KAR

Türkiye'de kışın en çetin geçtiği illerden Bayburt'ta, kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar, güzel görüntüleri de beraberinde getirdi. Kent merkezi ve yüksek kesimlerde gece başlayıp sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sebebiyle, ağaçlar, araçlar ve evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Yağış, kentin yüksek kesimlerinde etkisini daha fazla gösterirken, kar kalındığı bazı yerlerde birkaç santimetreye kadar ulaştı. Kentte kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı da sıfırın altına düştü.

ERZİNCAN'DA SÜRÜCÜLER HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Erzincan’da akşam saatlerinde etkili olan yağmur, yerini yükseklerde kar yağışına bıraktı. Erzincan-Sivas karayolundaki Sakaltutan Geçidi'nde kar yağışı ve tipiye hazırlıksız yakalanan sürücüler, zor anlar yaşadı. Yaşanan kazalarda araçların trafiği engellememesi için karayolları ekipleri iş makineleri ile sürücülere destek verdi. Karayolları ekipleri, kar küreyiciler ile yolları kardan temizleyip tuzlama çalışması yaparak, trafiğe açık tutmaya çalıştı. Polis ekipleri ise hazırlıksız yakalanan sürücüleri kar ve tipi konusunda durdurup uyardı.

HAFTA SONUNA KAR İLE UYANAN ERZURUM

Erzurum da güne kar sürprizi ile uyanan iller arasında yer aldı. Erzurum’un Aşkale ilçesinde dün gece yarısından itibaren etkili olan yağışlı hava, gece yarısından itibaren kar şeklinde etkili oldu. Hafta sonu kar sürpriziyle uyanan vatandaşlar, evlerinin önünü ve araçlarının üzerindeki karı temizlemek için çaba sarf etti. Aşkale ilçe merkezi beyaza bürünürken, yağışlı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.