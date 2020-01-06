Kasım Süleymani'nin cenazesine binlerce İranlı katıldı

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, geçtiğimiz perşembeyi cumaya bağlayan gece Bağdat'ta, ABD'nin füzeli saldırısıyla hayatını kaybetti.

Süleymani'nin cenazesi, önce Irak'ta Şiiler için kutsal sayılan mekanlarda gezdirildikten sonra dün sabah saatlerinde İran'a götürüldü.

Kasım Süleymani'nin cenaze namazı kılındı VİDEO

NAMAZI HAMANEY KILDIRDI

Kasım Süleymani için bu sabah Tahran'da düzenlenen törende, cenaze namazı için tabutun başına İran Dini Lideri Ayaetullah Ali Hamaney geçti.

Hamaney'in, namazı kıldırırken ağladığı görüldü.

BİNLERCE KİŞİ YOLLARDA

Cenaze namazının öncesinde ve sonrasında binlerce İranlı yollarda ağıt yaktı, ABD aleyhine slogan attı.

Tahran'daki törene kaç kişinin katıldığı bilinmezken; İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars Haber Ajansı, milyonlarca kişinin katıldığını yazdı.

HUMEYNİ'NİNKİNDEN SONRA EN KALABALIK CENAZE

Öte yandan Süleymani'nin cenazesinin bir diğer önemi ise; İran İslam Devrimi Lideri Humeyni'nin cenazesinden sonra en kalabalık cenaze olması.