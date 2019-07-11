Kaşmir nedir

Hem kış hem de yaz mevsiminde kullanılabilen bu yünden yapılan giysiler, özellikle soğuk kış günlerinde en kurtarıcı parçaları olarak öne çıkıyor.

NASIL ELDE EDİLİR

Kaşmir, bir kumaş türüdür. İnce ve yumuşak bir yapısı vardır. Hindistan’ın Kaşmir bölgesinde yaşayan, aynı ismi taşıyan Kaşmir keçisinin kıl örtüsünden elde edilir. Kaşmir keçisi Hindistan’ın yanı sıra Çin, Moğolistan, İran ve Tibet’te de yetişir.

Tüm bu ülkelerin ortak yanı, kış aylarının oldukça sert geçmesidir. Kaşmirin üst tabakası kıl, alt tabakası ise ince yünlerden oluşur. Yani kaşmir bir kıyafet, 2 tür kıldan meydana gelir.

Kaşmir kılları, Kaşmir keçisinden taranarak ya da kesilerek alınır. Belli dönemlerde, Kaşmir keçilerinin üstteki yünlerinin altında koruyucu ve ipeksi iç tüyler oluşur.

Sert kış aylarında keçileri sıcak tutan bu tüyler yılda bir kez, genellikle de bahar aylarında keçilere zarar vermeyecek şekilde toplanır ve güvelenmesin diye ağzı kapalı, hava almayan plastik poşetlere konur. Ardından üzerindeki kir, yağ ve bitkisel atıkların arındırması amacıyla yıkama aşamasına geçilir. Daha sonra ise ayrıştırma işlemi yapılır; en ince ve en uzun tüyler seçilir. En iyi tüyler seçildikten sonra yünler, kök boya ile istenilen renge boyanır.

ÖZELLİKLERİ

Özellikleri açısından merinos yününe fazlasıyla benzeyen kaşmir lifi; medula, pulumsu yüzey ve korteks tabakalarından oluşur. Doğal renkleri kahverengi, beyaz ve gridir. Kaşmir lifi ile yün lifi arasında bazı farklar bulunur. Her iki yün de mikroskop altında incelendiğinde; yün lifinde örtü hücreleri az belirgin ve kalkık şekilde görülür.

Oysa kaşmir lifinde kaşmirin pulları ince yapılı ve geniştir. Kaşmir, yünden daha parlak olmasını bu özelliğe borçludur. Yine mikroskop incelemesinde kaşmir lifinin enine görüntüsü neredeyse yuvarlak daireler şekildedir. Diğer yünlere oranla, kaşmir yününün nem emme oranı oldukça fazladır.

Oldukça hafif ve doğal bir yün olan kaşmir, insan vücuduna çok iyi adapte olur. Termal özelliklidir. Hem yazın hem de kışın giyilebilir. Yaz aylarında terletmez, kış aylarında ise üşütmez. Alerji yapma olasılığı sıfıra yakındır. Vücuda değdiğinde batmaz veya yakmaz. Oldukça kaliteli bir kumaştır. Taranarak toplanan kaşmir yününden üretilen kazaklar diğer malzemelerle üretilenlere oranla çok kalitelidir.

Kaşmir kazaklar, koyun yününden elde edilen kazaklara oranla 6 kat daha fazla sıcak tutma özelliğine sahiptir. Dolayısıyla kaşmir kazakların özellikle dondurucu soğuk kış günlerinde kurtarıcı parçalar olduğunu söylemek mümkündür.