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Kastamonu'da araç çarpan yaya yaşamını yitirdi

Kastamonu'da yolun karşısına geçmek isteyen yaya, araç çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İHA | 15.01.2020 - 02:46..
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Kastamonu-Taşköprü kara yolu Ayvalı köyü mevkisinde Salih C. idaresindeki 37 LM 171 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Hikmet Vardar’a çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada çarpmanın etkisiyle yaya Hikmet Vardar, yaklaşık 20 metre savruldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hikmet Vardar, tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Kastamonu'da araç çarpan yaya yaşamını yitirdi

YOL TRAFİĞE TEKRAR AÇILDI

Kaza sonrasında jandarma ekipleri ve bölge trafik polisleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yapılan incelemenin ardından bir süre kapalı kalan Kastamonu-Taşköprü karayolu tekrar araç trafiğine açıldı. Hikmet Vardar’ın cenazesi, Taşköprü Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kastamonu'da araç çarpan yaya yaşamını yitirdi

Kastamonu'da araç çarpan yaya yaşamını yitirdi

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